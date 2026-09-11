https://crimea.ria.ru/20260911/305-tonn-topliva-postupilo-na-zapravki-kryma---gde-zapravitsya-po-100-rubley-1159282112.html
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма в пятницу, 11 сентября. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:24
2026-09-11T08:24
2026-09-11T08:25
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
азс
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма в пятницу, 11 сентября. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его данным, с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 49 АЗС сети "Атан" – 134 тонны. С 18:00 реализация топлива начинается на 51 АЗС сети "ТЭС".В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, азс, новости крыма
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
В Крым 11 сентября поступило 305 тонн бензина по льготной цене – власти
08:24 11.09.2026 (обновлено: 08:25 11.09.2026)