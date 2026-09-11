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305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма в пятницу, 11 сентября. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:24
2026-09-11T08:25
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
азс
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма в пятницу, 11 сентября. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его данным, с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 49 АЗС сети "Атан" – 134 тонны. С 18:00 реализация топлива начинается на 51 АЗС сети "ТЭС".В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, азс, новости крыма
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей

В Крым 11 сентября поступило 305 тонн бензина по льготной цене – власти

08:24 11.09.2026 (обновлено: 08:25 11.09.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма в пятницу, 11 сентября. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 100 АЗС Крыма организована реализация топлива по сниженным ценам — не выше 100 рублей за литр. В розничную сеть направлено 305 тонн топлива", – сообщил Гоцанюк.
По его данным, с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 49 АЗС сети "Атан" – 134 тонны. С 18:00 реализация топлива начинается на 51 АЗС сети "ТЭС".
"Бензин марки АИ-95 будет доступен на 34 станциях (68 тонн), ДТ — на 42 станциях (103 тонны).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30", – написал глава республиканского Совмина.
В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
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КрымБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуЮрий ГоцанюкАЗСНовости Крыма
 
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