https://crimea.ria.ru/20260911/12-morskikh-dronov-unichtozheny-v-chernom-more-za-nedelyu-1159288643.html

12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю

12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2026

12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю

12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T12:01

2026-09-11T12:01

2026-09-11T12:01

министерство обороны рф

безэкипажные катера

черное море

новости сво

безопасность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_167:134:1179:704_1920x0_80_0_0_f4413410b6e247b9e06fcc83a355cc40.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Три БЭКа были уничтожены в море накануне. Еще шесть морских дронов поразили в море 9 сентября. За минувшую неделю силы Черноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, новости сво, безопасность, новости