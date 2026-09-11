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12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю
12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2026
12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю
12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 11.09.2026
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министерство обороны рф
безэкипажные катера
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Три БЭКа были уничтожены в море накануне. Еще шесть морских дронов поразили в море 9 сентября. За минувшую неделю силы Черноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, новости сво, безопасность, новости
12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю

В Черном море уничтожено 12 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

12:01 11.09.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины", - говорится в сообщении.
Три БЭКа были уничтожены в море накануне. Еще шесть морских дронов поразили в море 9 сентября. За минувшую неделю силы Черноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
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Министерство обороны РФБезэкипажные катераЧерное мореНовости СВОБезопасностьНовости
 
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