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12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю
12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2026
12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю
12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:01
2026-09-11T12:01
2026-09-11T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 12 украинских безэкипажных катеров разбиты в акватории Черного моря за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Три БЭКа были уничтожены в море накануне. Еще шесть морских дронов поразили в море 9 сентября. За минувшую неделю силы Черноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, новости сво, безопасность, новости
12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделю
В Черном море уничтожено 12 безэкипажных катеров ВСУ за неделю