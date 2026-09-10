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Звуки стрельбы в Феодосии - власти объяснили причину
Звуки стрельбы в Феодосии - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Звуки стрельбы в Феодосии - власти объяснили причину
В Феодосии 10 сентября будет громко из-за учебных стрельб. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T18:59
2026-09-10T18:59
2026-09-10T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии 10 сентября будет громко из-за учебных стрельб. Об этом сообщает администрация города.Накануне в поселке Олива под Ялтой проходили военные учения, жителей и гостей региона заранее предупредили об этом.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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Звуки стрельбы в Феодосии - власти объяснили причину
В Феодосии 10 сентября будет громко из-за учебных стрельб