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Журналист стал новым королем в Уганде

Журналист стал новым королем в Уганде - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Журналист стал новым королем в Уганде

Принц Эдвард Рукиди Киджанангома избран новым королем королевства Торо в Уганде, ранее этот пост занимал Ойо Ньимбу Кабамбу Игуру Рукиди IV. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T20:55

2026-09-10T20:55

2026-09-10T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Принц Эдвард Рукиди Киджанангома избран новым королем королевства Торо в Уганде, ранее этот пост занимал Ойо Ньимбу Кабамбу Игуру Рукиди IV. Об этом со ссылкой на угандийский журнал Independent сообщает РИА Новости.Принца Эдварда избрала комиссия из 21 представителя клана Бабито, сформированная для организации процесса престолонаследия после смерти предыдущего короля. Теперь начнется процедура его официального возведения на престол в качестве нового омукамы (титул верховного правителя традиционного королевства - ред.) Торо.Известно, что сейчас принц Эдвард работает журналистом в государственной телерадиокомпании Uganda Broadcasting Corporation (UBC).Ойо умер 27 августа 2026 года в возрасте 34 лет во время лечения в США. Он был королем Торо с сентября 1995 года, его короновали в трехлетнем возрасте.В Торо проживает более двух миллионов человек. Королевство основали в начале XIX века, а Ойо был его 13-м правителем.Уганда – это республика, в которой у королей нет политической власти. При этом в стране сохраняется несколько исторических королевств, которые имеют значительное влияние на культурную и общественную жизнь граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо имя нового короля НорвегииКороль Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни

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