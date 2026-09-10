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Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети
Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети
Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих. 48-летний мужчина размещал в сети оскорбительные публикации,... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T16:52
2026-09-10T16:52
2026-09-10T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих. 48-летний мужчина размещал в сети оскорбительные публикации, сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, мужчина зарегистрировал публичную страницу в популярной соцсети, где с марта 2025 по июнь 2026 года размещал публикации с высказываниями, оскорбляющими религиозные чувства верующих.Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд."В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы", - отметили в региональной прокуратуре.Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Ранее сообщалось, что в Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхЖитель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризмуПризывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, религия
Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети
Крымчанин пойдет под суд за оскорбление чувств верующих в соцсетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих. 48-летний мужчина размещал в сети оскорбительные публикации, сообщили в региональном Следкоме.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Феодосии. Он обвиняется в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина зарегистрировал публичную страницу в популярной соцсети, где с марта 2025 по июнь 2026 года размещал публикации с высказываниями, оскорбляющими религиозные чувства верующих.
Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
"В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы", - отметили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.
Ранее сообщалось, что в Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление
чувств верующих. Мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство.
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