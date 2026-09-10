https://crimea.ria.ru/20260910/zhitelya-feodosii-osudyat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschikh-v-seti-1159268055.html

Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети

Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети

Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих. 48-летний мужчина размещал в сети оскорбительные публикации,... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T16:52

2026-09-10T16:52

2026-09-10T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих. 48-летний мужчина размещал в сети оскорбительные публикации, сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, мужчина зарегистрировал публичную страницу в популярной соцсети, где с марта 2025 по июнь 2026 года размещал публикации с высказываниями, оскорбляющими религиозные чувства верующих.Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд."В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы", - отметили в региональной прокуратуре.Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Ранее сообщалось, что в Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхЖитель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризмуПризывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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