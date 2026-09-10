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Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже
Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже
39-летнего жителя Балаклавы будут судить за регулярные избиения жены и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T13:19
2026-09-10T13:19
2026-09-10T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 39-летнего жителя Балаклавы будут судить за регулярные избиения жены и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным следствия, мужчина периодически избивал 36-летнюю супругу по время совместного распития спиртного. Например, в апреле он ударил ее ногой и сломал женщине ребро. Позже супруги помирились. В июне они пошли в гости к знакомому в гаражный кооператив, где нетрезвый мужчина приревновал свою спутницу и снова устроил скандал.Однако обидчик заблокировал двери помещения и пригрозил сжечь оставшихся внутри супругу и знакомого. Они вызвали полицию. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Сейчас расследование по данному факту завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег свою женуЖитель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
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Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже
Прокуратура: житель Балаклавы из ревности хотел сжечь жену в гараже
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 39-летнего жителя Балаклавы будут судить за регулярные избиения жены и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным следствия, мужчина периодически избивал 36-летнюю супругу по время совместного распития спиртного. Например, в апреле он ударил ее ногой и сломал женщине ребро. Позже супруги помирились. В июне они пошли в гости к знакомому в гаражный кооператив, где нетрезвый мужчина приревновал свою спутницу и снова устроил скандал.
"Подозревая жену в измене, он избил ее, поранил ножом и высказал угрозу убийством. Тогда хозяин гаража вытолкнул обвиняемого на улицу", - рассказали в ведомстве.
Однако обидчик заблокировал двери помещения и пригрозил сжечь оставшихся внутри супругу и знакомого. Они вызвали полицию. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан.
Сейчас расследование по данному факту завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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