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Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже

Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже

39-летнего жителя Балаклавы будут судить за регулярные избиения жены и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T13:19

2026-09-10T13:19

2026-09-10T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 39-летнего жителя Балаклавы будут судить за регулярные избиения жены и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным следствия, мужчина периодически избивал 36-летнюю супругу по время совместного распития спиртного. Например, в апреле он ударил ее ногой и сломал женщине ребро. Позже супруги помирились. В июне они пошли в гости к знакомому в гаражный кооператив, где нетрезвый мужчина приревновал свою спутницу и снова устроил скандал.Однако обидчик заблокировал двери помещения и пригрозил сжечь оставшихся внутри супругу и знакомого. Они вызвали полицию. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Сейчас расследование по данному факту завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег свою женуЖитель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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