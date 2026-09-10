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Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
В городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:18
2026-09-10T08:18
2026-09-10T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.Всего, по приведенным Гусевым данным, дежурными силами ПВО в небе над шестью районами и одним городским округом Воронежской области было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, в городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронежская область, атаки всу, происшествия, александр гусев, новости сво, новости
Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
В Воронежской области один человек погиб и двое пострадали из-за ночного удара ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте", - написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
Всего, по приведенным Гусевым данным, дежурными силами ПВО в небе над шестью районами и одним городским округом Воронежской области было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.
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