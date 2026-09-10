https://crimea.ria.ru/20260910/zhenschina-pogibla-v-pozhare-posle-ataki-dronov-vsu-na-voronezhskuyu-oblast-1159244864.html

Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область

Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область

В городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T08:18

2026-09-10T08:18

2026-09-10T08:18

воронежская область

атаки всу

происшествия

александр гусев

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.Всего, по приведенным Гусевым данным, дежурными силами ПВО в небе над шестью районами и одним городским округом Воронежской области было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, в городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, атаки всу, происшествия, александр гусев, новости сво, новости