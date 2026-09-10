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Выезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Выезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок
Выезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Выезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок
14-летний подросток и взрослый пострадали в столкновении иномарок в Краснодарском крае. Как сообщили в полиции региона, одна из машин вылетела в кювет и... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T17:54
2026-09-10T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 14-летний подросток и взрослый пострадали в столкновении иномарок в Краснодарском крае. Как сообщили в полиции региона, одна из машин вылетела в кювет и загорелась.По данным правоохранителей, ДТП произошло в четверг днем на выезде из Усть-Лабинска. 23-летний водитель Mazda3 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Accent.Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе причины выезда на встречную полосу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовикомДТП в Крыму стало меньше – ГАИВ Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
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РИА Новости Крым
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дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, мвд по краснодарскому краю, новости
Выезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок

МВД: ребенок и взрослый пострадали в столкновении иномарок на Кубани

17:54 10.09.2026
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 14-летний подросток и взрослый пострадали в столкновении иномарок в Краснодарском крае. Как сообщили в полиции региона, одна из машин вылетела в кювет и загорелась.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в четверг днем на выезде из Усть-Лабинска. 23-летний водитель Mazda3 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Accent.
"После удара Hyundai съехал в кювет и загорелся. Пострадали 52-летний водитель и 14-летний пассажир", – сказано в сообщении.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе причины выезда на встречную полосу.
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