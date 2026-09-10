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ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения - РИА Новости Крым, 10.09.2026
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения
Один человек погиб и шестеро ранены в Белгородской области в результате очередных атак ВСУ. Об этомсообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T19:22
2026-09-10T19:22
новости
белгородская область
белгород
обстрелы белгородской области
атака всу на белгород
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро ранены в Белгородской области в результате очередных атак ВСУ. Об этомсообщили в оперштабе региона.Еще у одного местного жителя – осколочные ранения лица, руки, предплечья и живота. Также ранена женщина - у нее акубаротравма. Третий пострадавший госпитализирован со множественными осколочными ранениями.В Валуйском округе в районе села Герасимовка украинский дрон атаковал грузовик. Двое мужчин ранены, состояние одного из них тяжелое, отмечено в тексте.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медикаЖенщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую областьВ ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников
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РИА Новости Крым
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новости, белгородская область, белгород, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мужчина и еще шесть человек пострадали

19:22 10.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро ранены в Белгородской области в результате очередных атак ВСУ. Об этомсообщили в оперштабе региона.
"При очередных атаках ВСУ один человек погиб, шесть ранены. В городе Новый Оскол беспилотник сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных ранений скончался на месте", - говорится в сообщении.
Еще у одного местного жителя – осколочные ранения лица, руки, предплечья и живота. Также ранена женщина - у нее акубаротравма. Третий пострадавший госпитализирован со множественными осколочными ранениями.
"В городе Грайворон в результате атаки дрона у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, по оценке медиков, состояние тяжелое", - уточнили в оперштабе.
В Валуйском округе в районе села Герасимовка украинский дрон атаковал грузовик. Двое мужчин ранены, состояние одного из них тяжелое, отмечено в тексте.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое детей.
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НовостиБелгородская областьБелгородОбстрелы Белгородской областиАтака ВСУ на БелгородБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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