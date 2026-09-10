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ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения

ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения - РИА Новости Крым, 10.09.2026

ВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения

Один человек погиб и шестеро ранены в Белгородской области в результате очередных атак ВСУ. Об этомсообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T19:22

2026-09-10T19:22

2026-09-10T19:22

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро ранены в Белгородской области в результате очередных атак ВСУ. Об этомсообщили в оперштабе региона.Еще у одного местного жителя – осколочные ранения лица, руки, предплечья и живота. Также ранена женщина - у нее акубаротравма. Третий пострадавший госпитализирован со множественными осколочными ранениями.В Валуйском округе в районе села Герасимовка украинский дрон атаковал грузовик. Двое мужчин ранены, состояние одного из них тяжелое, отмечено в тексте.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в течение недели, с 31 августа по 6 сентября, от обстрелов российских регионов со стороны ВСУ пострадали 312 мирных жителя, 46 из них погибли, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медикаЖенщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую областьВ ЛНР восемь человек ранены после атак украинских беспилотников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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