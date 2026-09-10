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ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика - РИА Новости Крым, 10.09.2026
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика
Два медика пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T13:55
2026-09-10T13:58
энергодар
запорожская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Два медика пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.По информации главы города, БПЛА атаковал скорую в промзоне.Ранее ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области. В результате удара погибли два человека. Был удар ВСУ и по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. 2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли повторный удар по рынку в ЭнергодареВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской областиДва человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области
энергодар
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энергодар, запорожская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, скорая помощь
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика

В Энергодаре из-за атаки украинских дронов пострадали два медика скорой помощи

13:55 10.09.2026 (обновлено: 13:58 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Два медика пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"В результате атаки пострадали два медика. Оба находятся в медсанчасти, им оказывают помощь. Угрозы для жизни нет", - написал Пухов в своем канале в МАКС.

По информации главы города, БПЛА атаковал скорую в промзоне.
Ранее ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области. В результате удара погибли два человека. Был удар ВСУ и по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. 2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.
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ЭнергодарЗапорожская областьАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУСкорая помощь
 
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