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Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли
Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли
Число погибших в результате пожара на грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао выросло до 25 человек, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T15:53
2026-09-10T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Число погибших в результате пожара на грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао выросло до 25 человек, пишет РИА Новости.Примерно в 11.15 по местному времени 10 сентября на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи в китайском городе Циндао произошел пожар. Ранее сообщалось о 20 погибших и пяти пропавших без вести.Во время пожара на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, пять получили травмы и доставлены в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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китай, пожар, происшествия, новости, в мире
Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли

До 25 выросло число погибших при пожаре на грузовом судне в Китае

15:53 10.09.2026
 
© Кадр видео из соцсетейВсе пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли
Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погибли
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Число погибших в результате пожара на грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао выросло до 25 человек, пишет РИА Новости.
Примерно в 11.15 по местному времени 10 сентября на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи в китайском городе Циндао произошел пожар. Ранее сообщалось о 20 погибших и пяти пропавших без вести.

"Все 25 пропавших без вести были найдены, все они были без признаков жизни", - передает Центральное телевидение Китая.

Во время пожара на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, пять получили травмы и доставлены в больницу.
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