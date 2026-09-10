https://crimea.ria.ru/20260910/vozmozhna-li-realnaya-voyna-rossii-s-evropoy--prognoz-1159215856.html
Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз
Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз
Европа боится открыто воевать с Россией своими армиями, но сделает все для продолжения войны с РФ руками Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T06:01
2026-09-10T06:01
2026-09-10T06:01
политика
александр дудчак
новости сво
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Европа боится открыто воевать с Россией своими армиями, но сделает все для продолжения войны с РФ руками Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник отмечал, что если страны ЕС все же нападут на РФ, то это будет принципиально иная война, и она будет очень короткой.По его мнению, такие заявления строятся по правилам дипломатической игры. На самом деле еврочиновники воевать с РФ не хотят, поскольку это выгоднее делать руками украинцев. Русофобская Европа, мечтающая о стратегическом поражении РФ, в любом случае будет стремиться вести войну с Россией на территории Украины до последнего украинца и продолжать заявлять о подготовке к мифическому "вторжению РФ в 2030 году", чтобы оправдывать перед собственными налогоплательщиками продолжение военной помощи киевскому режиму."Пока существует такая вот Украина, воюющая с РФ, они себя чувствуют комфортно. Такую войну они могут и хотят вести годами… Надо заставить их бояться и оружие производить, и суда захватывать. Пока они не вернут в свои головы страх, как это было при Советском Союзе, мы обеспечены долгосрочным конфликтом на территории догорающей Украины", – убежден гость эфира.Однако в итоге все дальнейшие события определит ситуация на фронтах. В частности – шаги США, которые в конечном счете во главу угла все же ставят собственные экономические интересы.В будущем, после российской победы, Трамп рассчитывает поучаствовать в переделе ресурсов Украины, убежден эксперт. А в случае продолжения войны – зарабатывать на всем, от военных заказов до кукурузы, которой ранее Европу обеспечивала Украина, но теперь не может этого делать из-за ударов ВС РФ по ее портам."По большому счету, у них есть такая тактика, которая наблюдается на протяжении многих десятилетий –получение выгоды от любого развития сюжета. Вот так у них получается и сейчас. Они выгоду получают и от продолжения боевых действий, и в случае наступления какого-то мира. Поэтому реального мира можно достигнуть только на поле боя, продолжая успешно решать задачи спецоперации и уничтожая ВСУ на земле", – убежден эксперт.Европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу. Такое мнение ранее выразил финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с РоссиейЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейШансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
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политика, александр дудчак, новости сво, европейский союз (ес), европа, россия, украина, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым.
Европа боится открыто воевать с Россией своими армиями, но сделает все для продолжения войны с РФ руками Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник отмечал, что если страны ЕС все же нападут на РФ, то это будет принципиально иная война, и она будет очень короткой.
"Трамп прекрасно знает, что Россия ни на кого нападать не собирается. Более того, это знают в Европе все те, кто заявляет, что Россия "нападет к 2030 году, но тогда мы будем готовы к войне". Будут ли они готовы – это отдельный вопрос", – говорит политолог.
По его мнению, такие заявления строятся по правилам дипломатической игры. На самом деле еврочиновники воевать с РФ не хотят, поскольку это выгоднее делать руками украинцев. Русофобская Европа, мечтающая о стратегическом поражении РФ, в любом случае будет стремиться вести войну с Россией на территории Украины до последнего украинца и продолжать заявлять о подготовке к мифическому "вторжению РФ в 2030 году", чтобы оправдывать перед собственными налогоплательщиками продолжение военной помощи киевскому режиму.
"Пока существует такая вот Украина, воюющая с РФ, они себя чувствуют комфортно. Такую войну они могут и хотят вести годами… Надо заставить их бояться и оружие производить, и суда захватывать. Пока они не вернут в свои головы страх, как это было при Советском Союзе, мы обеспечены долгосрочным конфликтом на территории догорающей Украины", – убежден гость эфира.
Однако в итоге все дальнейшие события определит ситуация на фронтах. В частности – шаги США, которые в конечном счете во главу угла все же ставят собственные экономические интересы.
"Трамп обычно выступает на стороне победителей: он видит, что Россия побеждает на Земле и высока вероятность, что он присоединится к этой победе", – считает Дудчак.
В будущем, после российской победы, Трамп рассчитывает поучаствовать в переделе ресурсов Украины, убежден эксперт. А в случае продолжения войны – зарабатывать на всем, от военных заказов до кукурузы, которой ранее Европу обеспечивала Украина, но теперь не может этого делать из-за ударов ВС РФ по ее портам.
"По большому счету, у них есть такая тактика, которая наблюдается на протяжении многих десятилетий –получение выгоды от любого развития сюжета. Вот так у них получается и сейчас. Они выгоду получают и от продолжения боевых действий, и в случае наступления какого-то мира. Поэтому реального мира можно достигнуть только на поле боя, продолжая успешно решать задачи спецоперации и уничтожая ВСУ на земле", – убежден эксперт.
Европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу
. Такое мнение ранее выразил финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен.
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