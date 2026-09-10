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Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья
Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья
Солнечная активность снизилась в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T13:05
2026-09-10T13:05
космос
новости
лаборатория солнечной астрономии ики ран
солнце
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Солнечная активность снизилась в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Если текущий тренд окажется устойчивым, то выход на солнечный минимум может произойти на 1,5 года раньше прогноза, уже в 2029 году, считают специалисты. При этом вслед за минимумами последующие циклы почти всегда оказываются более мощными.На данный момент вспышечная активность остается подавленной. Ресурсов для быстрого ее усиления в данный момент ученые не наблюдают.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидУченые заявили, что Солнце спит
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космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, солнце, вспышки на солнце
Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья

Вслед за снижением солнечной активности наступит вековой максимум – РАН

13:05 10.09.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Солнечная активность снизилась в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Почти в три раза, с уровня в 216 единиц в августе 2024 года до 76 единиц в прошедшем августе, снизилась солнечная активность за последние 24 месяца. Активность Солнца в последние месяцы падает быстрее прогноза. В частности, в августе ожидалось значение индекса 90. Фактическое же значение 76 оказалось на 16 % ниже", – проинформировали в Лаборатории.
Если текущий тренд окажется устойчивым, то выход на солнечный минимум может произойти на 1,5 года раньше прогноза, уже в 2029 году, считают специалисты. При этом вслед за минимумами последующие циклы почти всегда оказываются более мощными.
"Впрочем, усиление солнечной активности в следующий период ожидается в любом случае — Солнце движется к вековому максимуму, который будет достигнут в середине текущего столетия", – констатируют ученые.
На данный момент вспышечная активность остается подавленной. Ресурсов для быстрого ее усиления в данный момент ученые не наблюдают.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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космосНовостиЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНСолнцеВспышки на Солнце
 
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