https://crimea.ria.ru/20260910/vekovoy-maksimum-uchenye-zhdut-bolshikh-vzryvov-na-solntse-posle-zatishya-1159254911.html

Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья

Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишья

Солнечная активность снизилась в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T13:05

2026-09-10T13:05

2026-09-10T13:05

космос

новости

лаборатория солнечной астрономии ики ран

солнце

вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Солнечная активность снизилась в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Если текущий тренд окажется устойчивым, то выход на солнечный минимум может произойти на 1,5 года раньше прогноза, уже в 2029 году, считают специалисты. При этом вслед за минимумами последующие циклы почти всегда оказываются более мощными.На данный момент вспышечная активность остается подавленной. Ресурсов для быстрого ее усиления в данный момент ученые не наблюдают.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидУченые заявили, что Солнце спит

космос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, солнце, вспышки на солнце