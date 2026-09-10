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В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей
В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей
В одном из кафе Ялты сотрудник похитил из рюкзака своего более 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:37
2026-09-10T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В одном из кафе Ялты сотрудник похитил из рюкзака своего более 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном МВД.Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.По информации полиции, преступный умысел возник у фигуранта, когда он заметил крупную сумму денег в кошельке коллеги, который в тот момент расплачивался с поставщиком. Воспользовавшись тем, что потерпевший был занят рабочими обязанностями и не следил за личными вещами, молодой человек вытащил из его рюкзака кошелек и похитил оттуда деньги.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пять лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазинаВ Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавку
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей

Сотрудник кафе в Ялте похитил из рюкзака коллеги более 100 тысяч рублей

12:37 10.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм
Туризм - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В одном из кафе Ялты сотрудник похитил из рюкзака своего более 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном МВД.
"В дежурную часть УМВД России "Ялтинское" обратился 26-летний местный житель — мужчина заявил о краже денежных средств. По словам заявителя, на территории одного из городских кафе неизвестный похитил из его рюкзака 102 000 рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.
По информации полиции, преступный умысел возник у фигуранта, когда он заметил крупную сумму денег в кошельке коллеги, который в тот момент расплачивался с поставщиком. Воспользовавшись тем, что потерпевший был занят рабочими обязанностями и не следил за личными вещами, молодой человек вытащил из его рюкзака кошелек и похитил оттуда деньги.
"В результате своевременно проведенных мероприятий правоохранители изъяли у подозреваемого 79 000 рублей. Остальные 23 000 рублей злоумышленник успел потратить — по его словам, на личные нужды", - уточнили в МВД.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пять лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина.
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