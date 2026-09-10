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В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей

В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей

В одном из кафе Ялты сотрудник похитил из рюкзака своего более 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:37

2026-09-10T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В одном из кафе Ялты сотрудник похитил из рюкзака своего более 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном МВД.Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.По информации полиции, преступный умысел возник у фигуранта, когда он заметил крупную сумму денег в кошельке коллеги, который в тот момент расплачивался с поставщиком. Воспользовавшись тем, что потерпевший был занят рабочими обязанностями и не следил за личными вещами, молодой человек вытащил из его рюкзака кошелек и похитил оттуда деньги.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пять лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазинаВ Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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