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В центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки

В центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки

На одну из центральных улиц Севастополя после ремонта возвращают историческую брусчатку. Работы планируют завершить к концу осени. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T17:25

2026-09-10T17:25

2026-09-10T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На одну из центральных улиц Севастополя после ремонта возвращают историческую брусчатку. Работы планируют завершить к концу осени. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Улицы Демидова и Шмидта были основными объездными путями во время ремонта на Адмирала Октябрьского. Сейчас специалисты сняли асфальт со съездов, устанавливают бордюры и завозят необходимые материалы для укладки брусчатки. Всю ее отсортировали и очистили от лишнего налета и грязи. В дальнейшем поверхность камней обработают специальными водоотталкивающими составами, подчеркнул глава города.По словам Развожаева, если обнаружатся камни, которые будут непригодны для дальнейшей безопасной эксплуатации, то их заменят на новые, идентичные историческим.Параллельно на улице Шмидта подрядчик завершает подготовительные работы и сортирует брусчатку на базе государственного бюджетного учреждения "Севастопольский Автодор"."Приступить к ее укладке рассчитывают в конце сентября. Полностью завершить капремонт улиц Демидова и Шмидта должны до конца ноября", - уточнил губернатор.На период проведения работ на обеих улицах ограничено движение транспорта.Ранее сообщалось, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля. Кроме самого двухполосного тоннеля протяженностью 317 метров, предусмотрено еще и обустройство перекрестков на улицах Пожарова, Генерала Петрова, Карантинной и отдельных участках улиц Очаковцев и Нефедова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяцаВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогВ Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, городская среда, благоустройство, ремонт дорог, крым, новости крыма