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В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
С началом нового учебного года в Симферополе проверили санитарное состояние 73 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T22:12
2026-09-10T22:12
2026-09-10T22:12
автобус
общественный транспорт
транспорт
симферополь
георгий сухацкий
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С началом нового учебного года в Симферополе проверили санитарное состояние 73 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.По словам начальника управления транспорта и связи Георгия Сухацкого, проверки проводятся в целях обеспечения надлежащего уровня обслуживания пассажиров и соблюдения всех требований к содержанию транспорта.Он добавил, что специалисты выявили 17 нарушений санитарного состояния автобусов. Также в автобусах была отмечена несоответствующая визуальная информация.Перевозчиков обязали устранить недостатки. Четверо из них уже устранили нарушения.Ранее Георгий Сухацкий сообщал, что количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов будут осуществлять перевозку гражданСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусыВпервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"
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автобус, общественный транспорт, транспорт, симферополь, георгий сухацкий, администрация симферополя
В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
В Симферополе проверили санитарное состояние более 70 автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С началом нового учебного года в Симферополе проверили санитарное состояние 73 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"С началом нового учебного года в Симферополе усилен контроль за санитарным состоянием городского общественного транспорта", - отметили в администрации.
По словам начальника управления транспорта и связи Георгия Сухацкого, проверки проводятся в целях обеспечения надлежащего уровня обслуживания пассажиров и соблюдения всех требований к содержанию транспорта.
"За отчетный период специалисты проверили 73 транспортных средства, осуществляющих перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах", - рассказал Сухацкий.
Он добавил, что специалисты выявили 17 нарушений санитарного состояния автобусов. Также в автобусах была отмечена несоответствующая визуальная информация.
Перевозчиков обязали устранить недостатки. Четверо из них уже устранили нарушения.
Ранее Георгий Сухацкий сообщал, что количество общественного транспорта увеличат
на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов будут осуществлять перевозку граждан
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