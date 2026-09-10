https://crimea.ria.ru/20260910/v-simferopole-proverili-sanitarnoe-sostoyanie-avtobusov-1159267232.html

В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов

В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов

С началом нового учебного года в Симферополе проверили санитарное состояние 73 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T22:12

2026-09-10T22:12

2026-09-10T22:12

автобус

общественный транспорт

транспорт

симферополь

георгий сухацкий

администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С началом нового учебного года в Симферополе проверили санитарное состояние 73 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.По словам начальника управления транспорта и связи Георгия Сухацкого, проверки проводятся в целях обеспечения надлежащего уровня обслуживания пассажиров и соблюдения всех требований к содержанию транспорта.Он добавил, что специалисты выявили 17 нарушений санитарного состояния автобусов. Также в автобусах была отмечена несоответствующая визуальная информация.Перевозчиков обязали устранить недостатки. Четверо из них уже устранили нарушения.Ранее Георгий Сухацкий сообщал, что количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов будут осуществлять перевозку гражданСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусыВпервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"

симферополь

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автобус, общественный транспорт, транспорт, симферополь, георгий сухацкий, администрация симферополя