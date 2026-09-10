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В Симферополе представили монографию о связи Лужкова с Крымом - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Симферополе представили монографию о связи Лужкова с Крымом
В Симферополе представили монографию о связи Лужкова с Крымом - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Симферополе представили монографию о связи Лужкова с Крымом
В Крыму в преддверии 90-летнего юбилея экс-мэра Москвы, политика Юрия Михайловича Лужкова презентовали книгу, посвященную его связи с Крымом. Монография была... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T15:34
2026-09-10T15:34
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в преддверии 90-летнего юбилея экс-мэра Москвы, политика Юрия Михайловича Лужкова презентовали книгу, посвященную его связи с Крымом. Монография была подготовлена в рамках указа президента России Владимира Путина "О праздновании 90-летия со Дня рождения Юрия Михайловича Лужкова".По словам заместителя председателя Совета министров Республики Крым — постоянного представителя Республики Крым при президенте Георгия Мурадова, в эти дни мероприятия по увековечиванию памяти бывшего главы Москвы проходят в разных городах России.На этой улице впоследствии появится и сквер имени Лужкова, добавил Мурадов. По его сведениям, сквер с аналогичным именем есть и в Москве.10 сентября в Симферополе на здании Фонда "Москва-Крым", который был создан и работал при личном содействии Лужкова, открылась памятная доска политику, созданная известным скульптором Салаватом Щербаковым.Автор монографии, генеральный директор Фонда социальных инициатив "Крым-Москва", профессор кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В.И. Вернадского Павел Хриенко отметил, что при написании монографии ему пришлось очень много времени провести в архивах как Крыма, так и Подмосковья, изучая документы и прессу лужковского времени."Юрий Михайлович — один из немногих российских государственных деятелей, которые к процессам развала Советского Союза открыто относились отрицательно. Он всегда считал Москву собирательницей земель русских, называл Крым русской землей. В данной связи фактически вся его государственная и общественная деятельность была направлена не только на восстановление постсоветской России, но и на поддержку всего русского мира", - добавил он.По словам Хриенко, увидеть и прочесть книгу можно будет в библиотеках, в том числе и в электронных.В 2020 году депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обратился к врио губернатора Севастополя, секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Михаилу Развожаеву с предложением присвоить звание почетного гражданина Севастополя экс-мэру Москвы Юрию Лужкову.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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крым
В Симферополе представили монографию о связи Лужкова с Крымом

В Симферополе презентовали монографию "Лужков и Крым"

15:34 10.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Презентация монографии "Крым и Юрий Лужков"
Пресс-конференция Презентация монографии Крым и Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в преддверии 90-летнего юбилея экс-мэра Москвы, политика Юрия Михайловича Лужкова презентовали книгу, посвященную его связи с Крымом. Монография была подготовлена в рамках указа президента России Владимира Путина "О праздновании 90-летия со Дня рождения Юрия Михайловича Лужкова".
По словам заместителя председателя Совета министров Республики Крым — постоянного представителя Республики Крым при президенте Георгия Мурадова, в эти дни мероприятия по увековечиванию памяти бывшего главы Москвы проходят в разных городах России.
"Конечно, основные проходят в Москве. Но и здесь, в Крыму, они тоже имеют место. Хочу поблагодарить искренне власти Симферополя за присвоение имени Юрия Михайловича Лужкова одной из улиц в новых районах города", - сказал он.
На этой улице впоследствии появится и сквер имени Лужкова, добавил Мурадов. По его сведениям, сквер с аналогичным именем есть и в Москве.
"В Севастополе имя Лужкова получила школа, которую он строил", - также добавил Мурадов.
10 сентября в Симферополе на здании Фонда "Москва-Крым", который был создан и работал при личном содействии Лужкова, открылась памятная доска политику, созданная известным скульптором Салаватом Щербаковым.
"Все дела, которые мы делали, были связаны с тем, чтобы Крым оставался сильнейшим связующим звеном или, я бы сказал, оселком единства России и Украины. Юрий Михайлович никогда не мирился с тем, что Украину выделили в некое отдельное государство", - сказал Мурадов.
Автор монографии, генеральный директор Фонда социальных инициатив "Крым-Москва", профессор кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В.И. Вернадского Павел Хриенко отметил, что при написании монографии ему пришлось очень много времени провести в архивах как Крыма, так и Подмосковья, изучая документы и прессу лужковского времени.
"Юрий Михайлович — один из немногих российских государственных деятелей, которые к процессам развала Советского Союза открыто относились отрицательно. Он всегда считал Москву собирательницей земель русских, называл Крым русской землей. В данной связи фактически вся его государственная и общественная деятельность была направлена не только на восстановление постсоветской России, но и на поддержку всего русского мира", - добавил он.
По словам Хриенко, увидеть и прочесть книгу можно будет в библиотеках, в том числе и в электронных.
В 2020 году депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обратился к врио губернатора Севастополя, секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Михаилу Развожаеву с предложением присвоить звание почетного гражданина Севастополя экс-мэру Москвы Юрию Лужкову.
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