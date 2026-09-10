https://crimea.ria.ru/20260910/v-sevastopole-dobavili-dengi-na-remont-dorog--chto-sdelayut-1159251824.html

В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают

В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают

В Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, количество... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T19:08

2026-09-10T19:08

2026-09-10T19:08

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

ремонт и строительство дорог в крыму

михаил развожаев

реализация нацпроектов в крыму

нацпроекты в севастополе

севавтодор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158593110_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_66c1e17780f943a65bcf0bbbe8bcda79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.Он уточнил, что контракты уже заключены и подрядчики приступают к работам. А также подчеркнул, что по всем объектам в городе дорожники не теряют темпов, даже несмотря на сложности с логистикой и топливом.На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь, сообщал ранее "Севавтодор". Такой разметкой оборудуют 20 км проезжей части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"В Крыму завершили проектирование новой дорогиРемонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, ремонт и строительство дорог в крыму, михаил развожаев, реализация нацпроектов в крыму, нацпроекты в севастополе, севавтодор