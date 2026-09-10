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В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают
В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают
В Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, количество... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T19:08
2026-09-10T19:08
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ремонт и строительство дорог в крыму
михаил развожаев
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.Он уточнил, что контракты уже заключены и подрядчики приступают к работам. А также подчеркнул, что по всем объектам в городе дорожники не теряют темпов, даже несмотря на сложности с логистикой и топливом.На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь, сообщал ранее "Севавтодор". Такой разметкой оборудуют 20 км проезжей части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"В Крыму завершили проектирование новой дорогиРемонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
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В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают

Ремонт дорог в Севастополе - до конца года будут готовы еще 15 улиц

19:08 10.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.
"В нацпроект дополнительно включили четыре автодороги: улицы Академика Королева, Арсланова и Нахимовская в Резервном и подъезд к СНТ "Дергачи-6". Это небольшие улицы, но каждая ведет к жилым домам. Специалисты полностью поменяют основание, положат два слоя асфальта и укрепят обочины", – проинформировал Развожаев.
Он уточнил, что контракты уже заключены и подрядчики приступают к работам. А также подчеркнул, что по всем объектам в городе дорожники не теряют темпов, даже несмотря на сложности с логистикой и топливом.
"В общей сложности отремонтировали уже 50 улиц, работы на оставшихся завершим до конца года. Помимо того, продолжаем и ремонт внутриквартальных дорог, ведущих к малоэтажной жилой застройке. Из 35 улиц уже отремонтированы 25, остальные 10 – в высокой степени готовности", – написал губернатор.
На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь, сообщал ранее "Севавтодор". Такой разметкой оборудуют 20 км проезжей части.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяРемонт и строительство дорог в КрымуМихаил РазвожаевРеализация Нацпроектов в КрымуНацпроекты в СевастополеСевавтодор
 
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