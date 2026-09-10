В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают
Ремонт дорог в Севастополе - до конца года будут готовы еще 15 улиц
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.
"В нацпроект дополнительно включили четыре автодороги: улицы Академика Королева, Арсланова и Нахимовская в Резервном и подъезд к СНТ "Дергачи-6". Это небольшие улицы, но каждая ведет к жилым домам. Специалисты полностью поменяют основание, положат два слоя асфальта и укрепят обочины", – проинформировал Развожаев.
Он уточнил, что контракты уже заключены и подрядчики приступают к работам. А также подчеркнул, что по всем объектам в городе дорожники не теряют темпов, даже несмотря на сложности с логистикой и топливом.
"В общей сложности отремонтировали уже 50 улиц, работы на оставшихся завершим до конца года. Помимо того, продолжаем и ремонт внутриквартальных дорог, ведущих к малоэтажной жилой застройке. Из 35 улиц уже отремонтированы 25, остальные 10 – в высокой степени готовности", – написал губернатор.
На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь, сообщал ранее "Севавтодор". Такой разметкой оборудуют 20 км проезжей части.
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