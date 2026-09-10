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В России разработали лекарство от рака печени
В России разработали лекарство от рака печени - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В России разработали лекарство от рака печени
Российские ученые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспатента Юрия Зубова. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российские ученые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспатента Юрия Зубова.Препарат, который также может использоваться при лечении метастазов, разработали ученые Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ.В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Он отметил, что в лидерах по заявкам в Роспатент традиционно находятся разработки в области медицины, фармацевтики - они обладают очень важным экспортным потенциалом.Ранее в Севастополе онкологи первыми в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Суть метода заключается в "двойном ударе" по опухоли. В артерии, которые питают новообразование, вводят микросферы с изотопом иттрия-90 российского производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские онкологи впервые вылечили редкий тип ракаОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
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россия, здравоохранение в россии, лекарства, онкология, наука и технологии
В России разработали лекарство от рака печени
Российские ученые создали новый препарат для терапии рака печени
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российские ученые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспатента Юрия Зубова.
Препарат, который также может использоваться при лечении метастазов, разработали ученые Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ.
"Хочу отметить лишь некоторые из них. В первую очередь разработку ученых из НМИЦ радиологии Минздрава России, которые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени. Этот препарат может также использоваться и при лечении метастазов рака печени", - сказал Зубов.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Он отметил, что в лидерах по заявкам в Роспатент традиционно находятся разработки в области медицины, фармацевтики - они обладают очень важным экспортным потенциалом.
Ранее в Севастополе онкологи первыми
в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Суть метода заключается в "двойном ударе" по опухоли. В артерии, которые питают новообразование, вводят микросферы с изотопом иттрия-90 российского производства.
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