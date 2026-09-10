https://crimea.ria.ru/20260910/v-rossii-migranty-budut-platit-nalog-za-nerabotayuschikh-chlenov-semi-1159256657.html

В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи

В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи

В России работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Соответствующий закон вступит в силу со... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T13:24

2026-09-10T13:24

2026-09-10T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В России работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Соответствующий закон вступит в силу со следующего года, пишет РИА Новости.О нововведении в законодательстве рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным первый заместитель министра внутренних дел России, начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть.По его словам, в рамках Концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей мигрантов. Службе удалось добиться снижения - на 20 процентов по отношению к 1,7 миллиона человек.Ранее в Совбезе РФ сообщили, что количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре и традициям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителейНа Кубани 9 африканок нелегально работали у предпринимателя из РостоваВ России сократилось число совершенных мигрантами преступлений

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, трудовые мигранты, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), новости