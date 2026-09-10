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В роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИ
В роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИ
В родильный дом в Евпатории купили новый универсальный аппарат УЗИ и многофункциональный операционный стол. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В родильный дом в Евпатории купили новый универсальный аппарат УЗИ и многофункциональный операционный стол. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.Оборудование общей стоимостью 6,2 млн рублей приобретено за счет средств бюджета Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппаратУслуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанокВ Судаке открылась новая подстанция скорой помощи
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В роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИ
Роддом Евпатории оснастили новой медицинской техникой