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В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова
Школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T21:20
2026-09-10T21:20
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.Инициатива увековечить память героя-земляка принадлежит учителям и ученикам, которые выдвинули предложение в мае 2026 года.Константин Сомов – потомственный морской офицер. Из Поти в Крым семья переехала в 70-х годах ХХ века. Отучившись в школе и закончив Каспийское высшее военно-морское училище, юноша поступил на службу на Тихоокеанский флот. За восемь лет службы прошел путь от командира электронавигационной группы до старшего помощника командира. С 2000 года служил в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-31 проекта 10831, которая неофициально называлась "Лошарик". Принимал участие в подводных экспедициях по исследованию Арктики. Участвовал в проведении испытаний военно-морской техники с погружением на предельные глубины.За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Константину Юрьевичу Сомову посмертно присвоили звание Героя России. Такое же звание посмертно получили другие подводники, погибшие в тот день на "Лошарике" - капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.В музее Новоозерновской школы хранятся копии государственных наград, фотографии и личные вещи Константина Сомова, которые передала его вдова.Школа в Новоозерном - вторая российская общеобразовательная школа, которой присвоено имя Сомова. Первая работает в Санкт-Петербурге. Именем Константина Сомова также названа улица в Петергофе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехникамиВ Крыму 47 улиц названы в честь героев СВОХочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, евпатория, общество, герои россии, школа, новости крыма
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова

Школа в Новоозерном в Крыму получила имя героя-подводника с "Лошарика" Константина Сомова

21:20 10.09.2026
 
© Фото: пресс-служба главы Крыма / Перейти в фотобанкГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Инициатива увековечить память героя-земляка принадлежит учителям и ученикам, которые выдвинули предложение в мае 2026 года.
Герой России Константин Сомов. Фото с сайта "Герои России"
Герой России Константин Сомов. Фото с сайта Герои России
Герой России Константин Сомов. Фото с сайта "Герои России"
Константин Сомов – потомственный морской офицер. Из Поти в Крым семья переехала в 70-х годах ХХ века. Отучившись в школе и закончив Каспийское высшее военно-морское училище, юноша поступил на службу на Тихоокеанский флот. За восемь лет службы прошел путь от командира электронавигационной группы до старшего помощника командира. С 2000 года служил в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-31 проекта 10831, которая неофициально называлась "Лошарик". Принимал участие в подводных экспедициях по исследованию Арктики. Участвовал в проведении испытаний военно-морской техники с погружением на предельные глубины.
Погиб 1 июля 2019 года по окончании плановых исследований при пожаре. Очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке аппарата. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своей жизни. Так удалось спасти остальной экипаж, в том числе гражданского специалиста, и сберечь ядерную энергоустановку аппарата.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Константину Юрьевичу Сомову посмертно присвоили звание Героя России. Такое же звание посмертно получили другие подводники, погибшие в тот день на "Лошарике" - капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.
В музее Новоозерновской школы хранятся копии государственных наград, фотографии и личные вещи Константина Сомова, которые передала его вдова.
Школа в Новоозерном - вторая российская общеобразовательная школа, которой присвоено имя Сомова. Первая работает в Санкт-Петербурге. Именем Константина Сомова также названа улица в Петергофе.
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