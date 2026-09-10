https://crimea.ria.ru/20260910/v-krymu-shkolu-nazvali-v-chest-geroya-podvodnika-konstantina-somova-1159262469.html
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова
Школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T21:20
2026-09-10T21:20
2026-09-10T21:20
крым
евпатория
общество
герои россии
школа
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_d59fd86f8627cc2961f796e7c0daf48f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.Инициатива увековечить память героя-земляка принадлежит учителям и ученикам, которые выдвинули предложение в мае 2026 года.Константин Сомов – потомственный морской офицер. Из Поти в Крым семья переехала в 70-х годах ХХ века. Отучившись в школе и закончив Каспийское высшее военно-морское училище, юноша поступил на службу на Тихоокеанский флот. За восемь лет службы прошел путь от командира электронавигационной группы до старшего помощника командира. С 2000 года служил в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-31 проекта 10831, которая неофициально называлась "Лошарик". Принимал участие в подводных экспедициях по исследованию Арктики. Участвовал в проведении испытаний военно-морской техники с погружением на предельные глубины.За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Константину Юрьевичу Сомову посмертно присвоили звание Героя России. Такое же звание посмертно получили другие подводники, погибшие в тот день на "Лошарике" - капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.В музее Новоозерновской школы хранятся копии государственных наград, фотографии и личные вещи Константина Сомова, которые передала его вдова.Школа в Новоозерном - вторая российская общеобразовательная школа, которой присвоено имя Сомова. Первая работает в Санкт-Петербурге. Именем Константина Сомова также названа улица в Петергофе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехникамиВ Крыму 47 улиц названы в честь героев СВОХочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_10ecad3310d0c9d912deb4b62fffe17c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, общество, герои россии, школа, новости крыма
В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина Сомова
Школа в Новоозерном в Крыму получила имя героя-подводника с "Лошарика" Константина Сомова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Инициатива увековечить память героя-земляка принадлежит учителям и ученикам, которые выдвинули предложение в мае 2026 года.
Константин Сомов – потомственный морской офицер. Из Поти в Крым семья переехала в 70-х годах ХХ века. Отучившись в школе и закончив Каспийское высшее военно-морское училище, юноша поступил на службу на Тихоокеанский флот. За восемь лет службы прошел путь от командира электронавигационной группы до старшего помощника командира. С 2000 года служил в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-31 проекта 10831, которая неофициально называлась "Лошарик". Принимал участие в подводных экспедициях по исследованию Арктики. Участвовал в проведении испытаний военно-морской техники с погружением на предельные глубины.
Погиб 1 июля 2019 года по окончании плановых исследований при пожаре. Очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке аппарата. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своей жизни. Так удалось спасти остальной экипаж, в том числе гражданского специалиста, и сберечь ядерную энергоустановку аппарата.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Константину Юрьевичу Сомову посмертно присвоили звание Героя России. Такое же звание посмертно получили другие подводники, погибшие в тот день на "Лошарике" - капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.
В музее Новоозерновской школы хранятся копии государственных наград, фотографии и личные вещи Константина Сомова, которые передала его вдова.
Школа в Новоозерном - вторая российская общеобразовательная школа, которой присвоено имя Сомова. Первая работает в Санкт-Петербурге. Именем Константина Сомова также названа улица в Петергофе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: