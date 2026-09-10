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В Крыму отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Крыму отработала ПВО
В Крыму отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крыму отработала ПВО
В Крыму отработали системы противовоздушной обороны – в регионе былаобъявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отработали системы противовоздушной обороны – в регионе былаобъявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму отработала ПВО

В Крыму отработала ПВО

16:08 10.09.2026 (обновлено: 16:22 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Константин Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отработали системы противовоздушной обороны – в регионе былаобъявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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