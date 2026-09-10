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В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
В Крыму временно приостановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T15:42
2026-09-10T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму временно приостановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании "Крымэнерго".Информацию о возобновлении приема заявок и выполнения мероприятий по технологическому присоединению размесят на официальных ресурсах предприятия после соответствующего решения оперштаба, уточнили в пресс-службе.В Крыму ранее были временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газоснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентябряЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности – действуют ограниченияАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
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В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям

"Крымэнерго": в Крыму временно приостановили прием заявок на подключения к энергосетям

15:42 10.09.2026 (обновлено: 15:44 10.09.2026)
 
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Работа электрика - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму временно приостановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Решением Оперативного штаба Республики Крым временно приостановлены прием заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям "Крымэнерго", за исключением объектов микрогенерации и генерации; выполнение мероприятий по технологическому присоединению", – проинформировали в компании.

Информацию о возобновлении приема заявок и выполнения мероприятий по технологическому присоединению размесят на официальных ресурсах предприятия после соответствующего решения оперштаба, уточнили в пресс-службе.
В Крыму ранее были временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газоснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.
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