https://crimea.ria.ru/20260910/v-krymu-mikroavtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-1159267752.html

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T16:36

2026-09-10T16:36

2026-09-10T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По данным ведомства, сотрудники МЧС России провели работы по обеспечению безопасности: осуществили отключение аккумуляторных батарей обоих транспортных средств, исключили риск короткого замыкания и последующего возгорания, а также создали безопасные условия для работы других экстренных служб на месте аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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