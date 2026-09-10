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В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T16:36
2026-09-10T16:36
2026-09-10T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По данным ведомства, сотрудники МЧС России провели работы по обеспечению безопасности: осуществили отключение аккумуляторных батарей обоих транспортных средств, исключили риск короткого замыкания и последующего возгорания, а также создали безопасные условия для работы других экстренных служб на месте аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком - пострадали три человека
16:36 10.09.2026 (обновлено: 16:40 10.09.2026)