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В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов
В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов
В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:58
2026-09-10T12:58
2026-09-10T12:58
краснодарский край
новости
великая отечественная война
боеприпасы
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать опасную находку пришлось взрывотехникам ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.По оценкам специалистов, найденный около поселка Виноградный арсенал весьма разнообразен: от патронов и ручных гранат до минометных мин и артиллерийских снарядов.Все боеприпасы и патроны уничтожили с соблюдением мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, великая отечественная война, боеприпасы, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов
Росгвардейцы обезвредили более 800 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны