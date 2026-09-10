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В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов
В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов
В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:58
2026-09-10T12:58
краснодарский край
новости
великая отечественная война
боеприпасы
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать опасную находку пришлось взрывотехникам ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.По оценкам специалистов, найденный около поселка Виноградный арсенал весьма разнообразен: от патронов и ручных гранат до минометных мин и артиллерийских снарядов.Все боеприпасы и патроны уничтожили с соблюдением мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, великая отечественная война, боеприпасы, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов

Росгвардейцы обезвредили более 800 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны

12:58 10.09.2026
 
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать опасную находку пришлось взрывотехникам ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По оценкам специалистов, найденный около поселка Виноградный арсенал весьма разнообразен: от патронов и ручных гранат до минометных мин и артиллерийских снарядов.

"В их числе — 50 мин калибра 50 мм и одна 82 мм, 24 ручные гранаты, среди которых 21 РГД-33, две Ф-1 и одна противотанковая РПГ-40, семь артиллерийских снарядов калибра 45, 76, 102 и 152 мм, запал к ручной гранате и 744 патрона калибра 7,62 и 9×19 мм", - говорится в официальном сообщении.

Все боеприпасы и патроны уничтожили с соблюдением мер безопасности.
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Краснодарский крайНовостиВеликая Отечественная войнаБоеприпасыРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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