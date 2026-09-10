https://crimea.ria.ru/20260910/v-krymskom-rayone-nashli-i-obezvredili-800-boepripasov-1159250496.html

В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов

В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 10.09.2026

В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасов

В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:58

2026-09-10T12:58

2026-09-10T12:58

краснодарский край

новости

великая отечественная война

боеприпасы

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Крымском районе Краснодарского края поисковики при работах обнаружили более 800 боеприпасов и патронов периода Великой Отечественной войны. Обезвреживать опасную находку пришлось взрывотехникам ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.По оценкам специалистов, найденный около поселка Виноградный арсенал весьма разнообразен: от патронов и ручных гранат до минометных мин и артиллерийских снарядов.Все боеприпасы и патроны уничтожили с соблюдением мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, великая отечественная война, боеприпасы, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)