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Украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой
Украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой
Власти Молдавии утаивают данные о задержании украинца, который пытался ввезти в страну беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщил экс-президент республики,... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T10:24
2026-09-10T10:24
молдавия
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
происшествия
игорь додон
украина
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Власти Молдавии утаивают данные о задержании украинца, который пытался ввезти в страну беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщил экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.По предположению экс-президента страны, инцидент может быть связан со слухами о том, что якобы самолет главы киевского режима Владимира Зеленского при вылете из Кишинева в Осло чуть не столкнулся с беспилотником. Взаимосвязь между двумя этими новостями Додон пообещал выяснить в рамках заседании парламента.Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались провокации с украинскими БПЛА. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров ранее заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в центре Молдавии взорвался дронВ Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двоеДипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла
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РИА Новости Крым
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96
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молдавия, беспилотник (бпла, дрон), в мире, происшествия, игорь додон, украина, новости, безопасность
Украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой

Власти Молдавии утаивают данные о задержании украинца с дроном на границе – Додон

10:24 10.09.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкГраница Молдовы. Архивное фото
Граница Молдовы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Власти Молдавии утаивают данные о задержании украинца, который пытался ввезти в страну беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщил экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"В Молдавии молчат об информации, которую мы получили от наших источников в компетентных органах. Несколько дней назад на границе был задержан украинец с дроном со взрывчаткой в багажнике, приехали спецслужбы, вероятно служба информации и безопасности, и забрали его", - рассказал он в Telegram-канале.
По предположению экс-президента страны, инцидент может быть связан со слухами о том, что якобы самолет главы киевского режима Владимира Зеленского при вылете из Кишинева в Осло чуть не столкнулся с беспилотником. Взаимосвязь между двумя этими новостями Додон пообещал выяснить в рамках заседании парламента.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались провокации с украинскими БПЛА. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров ранее заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МолдавияБеспилотник (БПЛА, дрон)В миреПроисшествияИгорь ДодонУкраинаНовостиБезопасность
 
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