https://crimea.ria.ru/20260910/udary-po-ukraine-segodnya-na-ukraine-razbit-port-i-sklad-dronov-1159244732.html
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:13
2026-09-10T08:13
2026-09-10T08:35
министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесса
одесская область
николаев
николаевская область
черное море
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159208620_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc12a887b168f59428e980b4f6afe1d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны.В результате ударов в Николаеве разбит склад беспилотных летательных аппаратов, а в порту "Черноморск" Одесской области - объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения из-за рубежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
одесса
одесская область
николаев
николаевская область
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159208620_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e7ccd33d2fc4b78b2c67d5f6a900412.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесса, одесская область, николаев, николаевская область, черное море, новости сво, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
Удары по Украине: в Одесской области разбит таможенный терминал хранения западного оружия
08:13 10.09.2026 (обновлено: 08:35 10.09.2026)