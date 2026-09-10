Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260910/udary-po-ukraine-segodnya-na-ukraine-razbit-port-i-sklad-dronov-1159244732.html
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:13
2026-09-10T08:35
министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесса
одесская область
николаев
николаевская область
черное море
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159208620_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc12a887b168f59428e980b4f6afe1d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны.В результате ударов в Николаеве разбит склад беспилотных летательных аппаратов, а в порту "Черноморск" Одесской области - объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения из-за рубежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
одесса
одесская область
николаев
николаевская область
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/09/1159208620_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e7ccd33d2fc4b78b2c67d5f6a900412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесса, одесская область, николаев, николаевская область, черное море, новости сво, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов

Удары по Украине: в Одесской области разбит таможенный терминал хранения западного оружия

08:13 10.09.2026 (обновлено: 08:35 10.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны.
В результате ударов в Николаеве разбит склад беспилотных летательных аппаратов, а в порту "Черноморск" Одесской области - объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения из-за рубежа.
"Кроме того, на переходе морем в порт "Одесса" поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявших доставку грузов для ВСУ, и буксир, сопровождавший данные сухогрузы", - гласят данные министерства обороны России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФУкраинаУдары по УкраинеОдессаОдесская областьНиколаевНиколаевская областьЧерное мореНовости СВОВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
09:58Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
09:41На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
09:33На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
09:17Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист
09:15ВТБ открыл обновленный офис в Евпатории
09:06Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
08:57Новости Крыма и Севастополя: главное к утру четверга
08:40Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
08:32Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
08:26Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании
08:18Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
08:13Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
07:58Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
07:20Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
07:10Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова
06:46Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки Африки
06:22Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
06:01Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз
00:01Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния