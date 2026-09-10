https://crimea.ria.ru/20260910/udary-po-ukraine-segodnya-na-ukraine-razbit-port-i-sklad-dronov-1159244732.html

Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов

Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов

В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T08:13

2026-09-10T08:13

2026-09-10T08:35

министерство обороны рф

украина

удары по украине

одесса

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николаев

николаевская область

черное море

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны.В результате ударов в Николаеве разбит склад беспилотных летательных аппаратов, а в порту "Черноморск" Одесской области - объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения из-за рубежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

одесса

одесская область

николаев

николаевская область

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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