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Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки Африки

Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки Африки - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки Африки

Ученые из Крыма готовы помочь решить проблему пересоленности и обмеления озер и рек в Африке. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T06:46

2026-09-10T06:46

2026-09-10T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые из Крыма готовы помочь решить проблему пересоленности и обмеления озер и рек в Африке. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщила врио директора Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская.Составители "Атласа африканских озер", созданного в рамках Программы по охране окружающей среде ООН, еще 20 лет назад пришли к выводу, что африканскому континенту угрожает экологическая катастрофа из-за интенсивной добычи соли и, как следствие, пересыхания и пересоленности озер и рек.Кроме того, на африканском континенте есть другая трудность, связанная с ускоренной эрозией почвы берегов у водоемов. "Это вопрос, который стоит очень остро и требует внимания, знания и исследования, и этим ученые сейчас занимаются", – отметил профессор Диалло.По его словам, на данный момент совместных проектов с российскими специалистами в этой части исследований нет. "Все работы ведутся нашими силами. И вопрос эрозии по берегам этих территорий защитилось несколько диссертаций, то есть мы выкручиваемся пока своими силами", – сообщил гвинейский ученый.Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, могли бы ученые ИнБЮМ помочь гвинейским коллегами в решении этой проблемы, врио директора государственного научного центра Екатерина Сеуратовская ответила утвердительно.Она отметила, что уже успешно завершен крупный проект, реализованный на грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, связанный с исследованием бассейна реки Фатала.В рамках этой работы на примере этой тропической зоны проводилась оценка антропогенного воздействия на бассейновые экосистемы для выработки рекомендаций по их охране и оптимизации природопользования, уточнила руководитель ИнБЮМ. Соответствующую монографию презентовали в рамках проходящей в эти дни в Севастополе IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность"."А второй проект посвящен выявлению очагов в пресных водоемах Гвинеи, а также исследования пресных водоемов России на выявление родственных паразитов, которые также могут вызывать заболевания, связанные с аллергическим реакциями и дерматитами человека", – уточнила Скуратовская.В Севастополе с 7 по 13 сентября работает IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России.В Севастополе в эти дни присутствует большая делегация из Гвинеи, это ученыее из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) во главе с гендиректором организации.Всего в мероприятиях конференции очно и онлайн принимают участие около 200 ученых из РФ и зарубежья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усыхают гиперсоленые озераЭкологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском мореСамое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, африка, республика гвинея, сотрудничество, инбюм, водоснабжение