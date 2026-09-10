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Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:53

2026-09-10T12:53

2026-09-10T12:53

новости сво

министерство обороны рф

безэкипажные катера

черное море

всу (вооруженные силы украины)

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потери всу

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1030 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации)