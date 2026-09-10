https://crimea.ria.ru/20260910/tri-bezekipazhnykh-katera-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1159256268.html
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:53
2026-09-10T12:53
2026-09-10T12:53
новости сво
министерство обороны рф
безэкипажные катера
черное море
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1030 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_b5d5fcd6b345a1daa806cab06c417b21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации)
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожили три безэкипажных катера ВСУ