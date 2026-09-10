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Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:53
2026-09-10T12:53
новости сво
министерство обороны рф
безэкипажные катера
черное море
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1030 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации)
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

12:53 10.09.2026
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", – сказано в сообщении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая крылатую ракету большой дальности "Нептун" и 1030 беспилотников самолетного типа.
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Новости СВОМинистерство обороны РФБезэкипажные катераЧерное мореВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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