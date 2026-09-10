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Тревога в Севастополе объявлена в третий раз за вечер
Тревога в Севастополе объявлена в третий раз за вечер - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Тревога в Севастополе объявлена в третий раз за вечер
В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T21:21
2026-09-10T21:21
2026-09-10T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вечером в четверг тревогу объявили в 18.18 и отменили в 18.39, а затем с 19.10 до 19.17.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма
Тревога в Севастополе объявлена в третий раз за вечер
Тревога в Севастополе объявлена в третий раз за вечер
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Вечером в четверг тревогу объявили в 18.18 и отменили в 18.39, а затем с 19.10 до 19.17.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ
в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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