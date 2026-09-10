https://crimea.ria.ru/20260910/terror-vsu-na-zemle-i-v-more-i-mobilizatsiya-ukrainok--glavnoe-za-den-1159268787.html

Террор ВСУ на земле и в море и мобилизация украинок – главное за день

Террор ВСУ на земле и в море и мобилизация украинок – главное за день - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Террор ВСУ на земле и в море и мобилизация украинок – главное за день

Террористический киевский режим продолжил атаковать регионы России и грузовые суда в Черном море. Армия России освободила еще один населенный пункт и разбила... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T22:34

2026-09-10T22:34

2026-09-10T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Террористический киевский режим продолжил атаковать регионы России и грузовые суда в Черном море. Армия России освободила еще один населенный пункт и разбила логистику на Украине. Еврокомиссия потребовала от Украины мобилизовать женщин. 25 моряков погибли из-за пожара на судне в Китае. Работающие мигранты будут платить налог за каждого неработающего родственника, живущего в России. В Крыму открыли памятную доску и презентовали книгу к 90-летию экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУВ Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, жертв и пострадавших нет. В городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница, еще двое пострадали. В Энергодаре ВСУ ударили по машине скорой помощи, пострадали два медика. Кроме того, жертвами террористической атаки киевского режима стали двое граждан Азербайджана, погибших в результате беспилотного удара по грузовому судну "Теди" в Черном море, еще двое моряков ранены.Также в четверг стало известно число жертв атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых. Следком возбудил дело о теракте.Успехи армии РоссииАрмия России освободила населенный пункт Зарубинка в Харьковской области, за сутки уничтожены еще 1430 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ, флот уничтожил три безэкипажных катера в Черном море. В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными грузами.Мобилизация женщин на УкраинеЕврокомиссия приветствует активизацию на Украине дискуссии об отправке женщин на фронт и требует от Киева незамедлительно принять политическое решение о начале женской мобилизации. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Вместе с тем Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев.Трагедия на китайской верфиИностранное грузовое судно загорелось в четверг на верфи в китайском городе Циндао. Во время пожара на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, пять получили травмы и были госпитализированы, 25 пропали без вести – позже стало известно, что все они погибли.Новый налог для мигрантовВ России работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Соответствующий закон вступит в силу со следующего года. О нововведении в законодательстве рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным первый заместитель министра внутренних дел России, начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть.Памятная доска и книга о ЛужковеВ Симферополе открыли памятную доску к 90-летию со дня рождения экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который неоднократно бывал в Крыму, помогал развивать Черноморский флот, работал со всеми первыми руководителями республики и тесно сотрудничал с Русской общиной Крыма. Кроме того, в четверг в пресс-центре РИА Новости Крым презентовали книгу, посвященную связи Лужкова с Крымом. Монография была подготовлена в рамках указа президента России Владимира Путина "О праздновании 90-летия со Дня рождения Юрия Михайловича Лужкова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260910/blagoustroystvo-i-lechebnaya-baza-kak-v-krymu-moderniziruyut-sanatorii-1159263534.html

https://crimea.ria.ru/20260910/start-privivochnoy-kampanii-krym-poluchil-300-tysyach-doz-vaktsiny-ot-grippa-1159262010.html

https://crimea.ria.ru/20260910/vekovoy-maksimum-uchenye-zhdut-bolshikh-vzryvov-na-solntse-posle-zatishya-1159254911.html

https://crimea.ria.ru/20260910/energeticheskoe-peremirie-s-ukrainoy---v-kremle-otsenili-vozmozhnost--1159267878.html

https://crimea.ria.ru/20260910/novak-rasskazal-o-merakh-po-obespecheniyu-stabilnosti-rynka-topliva-rf-1159268245.html

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