Стуббу не хватит смелости признать российский статус Крыма - финский военкор
Стуббу не хватит смелости признать российский статус Крыма - финский военкор Хейсканен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Финляндия не признает российский статус Крыма, поскольку президент страны Александр Стубб не отважится на такой шаг. Такое мнение РИА Новости высказал финский военкор и общественник Кости Хейсканен.
Ранее Хейсканен в рамках визита в Крым записал видеообращение к Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. Свое обращение он направил на почту и страницы в соцсетях администрации президента Финляндии и лично Стуббу.
"Администрация президента видела мое обращение, но почему-то увидела в нем подвох. Александру Стуббу не хватит смелости признать право крымского народа на самоопределение и российский статус Крыма, тем более приехать на полуостров и лично пообщаться с крымчанами и убедиться, что здесь нет никакой оккупации", - сказал Хейсканен.
Ранее Кости Хейсканен стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым.
Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В рамках поездки Кости Хейсканен также побывал в пресс-центре РИА Новости Крым.
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