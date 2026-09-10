https://crimea.ria.ru/20260910/stubbu-ne-khvatit-smelosti-priznat-rossiyskiy-status-kryma---finskiy-voenkor--1159249259.html

Стуббу не хватит смелости признать российский статус Крыма - финский военкор

Стуббу не хватит смелости признать российский статус Крыма - финский военкор - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Стуббу не хватит смелости признать российский статус Крыма - финский военкор

Финляндия не признает российский статус Крыма, поскольку президент страны Александр Стубб не отважится на такой шаг. Такое мнение РИА Новости высказал финский... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T10:45

2026-09-10T10:45

2026-09-10T10:45

крым

новости крыма

кости хейсканен

финляндия

в мире

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158867189_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_7651959d3b6582e774e67de2daa2cfbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Финляндия не признает российский статус Крыма, поскольку президент страны Александр Стубб не отважится на такой шаг. Такое мнение РИА Новости высказал финский военкор и общественник Кости Хейсканен.Ранее Хейсканен в рамках визита в Крым записал видеообращение к Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными. Свое обращение он направил на почту и страницы в соцсетях администрации президента Финляндии и лично Стуббу.Ранее Кости Хейсканен стал получать угрозы от радикально настроенных финнов из-за поездки в Крым.Хейсканен находится в Крыму с ознакомительным визитом. Последний раз он посещал полуостров 22 года назад. В рамках поездки Кости Хейсканен также побывал в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260831/budet-li-evropa-voevat-s-rossiey--1158970079.html

крым

финляндия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кости хейсканен, финляндия, в мире, политика