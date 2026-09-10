https://crimea.ria.ru/20260910/start-privivochnoy-kampanii-krym-poluchil-300-tysyach-doz-vaktsiny-ot-grippa-1159262010.html

Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа

Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа

302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T14:30

2026-09-10T14:30

2026-09-10T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Об этом проинформировал министр здравоохранения республики Алексей Натаров, который одним из первых сделал прививку.Для создания коллективного иммунитета в этом году планируется вакцинироваться не менее 60% населения региона — это 1 127 050 человек, из которых 287 790 - дети, добавил Натаров.Пройти иммунизацию можно бесплатно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте независимо от территориального прикрепления к медорганизации. Кроме того, медицинские бригады проводят выездную вакцинацию для организованных трудовых и детских коллективов непосредственно на местах работы или учебы, напомнили в минздраве республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаВ Севастополе стартовала вакцинация против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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