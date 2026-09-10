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Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа
Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа
302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Об этом проинформировал министр здравоохранения республики Алексей Натаров, который одним из первых сделал прививку.Для создания коллективного иммунитета в этом году планируется вакцинироваться не менее 60% населения региона — это 1 127 050 человек, из которых 287 790 - дети, добавил Натаров.Пройти иммунизацию можно бесплатно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте независимо от территориального прикрепления к медорганизации. Кроме того, медицинские бригады проводят выездную вакцинацию для организованных трудовых и детских коллективов непосредственно на местах работы или учебы, напомнили в минздраве республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаВ Севастополе стартовала вакцинация против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
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Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппа
В медучреждения Крыма поступили 302 тысячи доз вакцины против гриппа – минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Об этом проинформировал министр здравоохранения республики Алексей Натаров, который одним из первых сделал прививку.
"На сегодняшний день поступило 302 тысячи доз вакцины отечественного производства. Первичные шаги по вакцинации уже предприняты, в том числе мной. Предлагаю всему населению Крыма поддержать кампанию по иммунизации, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемой сезонных респираторных заболеваний", – сказал министр.
Для создания коллективного иммунитета в этом году планируется вакцинироваться не менее 60% населения региона — это 1 127 050 человек, из которых 287 790 - дети, добавил Натаров.
Пройти иммунизацию можно бесплатно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте независимо от территориального прикрепления к медорганизации. Кроме того, медицинские бригады проводят выездную вакцинацию для организованных трудовых и детских коллективов непосредственно на местах работы или учебы, напомнили в минздраве республики.
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