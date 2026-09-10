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Старейшей жительнице России исполнился 121 год - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Старейшей жительнице России исполнился 121 год
Старейшей жительнице России исполнился 121 год - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Старейшей жительнице России исполнился 121 год
Старейшая жительница России Яха Хашагова из Грозного отметила 121-й день рождения. Именинницу посетила бригада медиков – с поздравлениями и для проверки... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T18:25
2026-09-10T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Грозного отметила 121-й день рождения. Именинницу посетила бригада медиков – с поздравлениями и для проверки здоровья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.Врачи поздравили долгожительницу с днем рождения, а также поинтересовались ее самочувствием, проверили состояние ее здоровья. Сейчас именинница чувствует себя хорошо, пребывает в праздничном настроении, отметили в пресс-службе.По данным Социального фонда региона, у пенсионерки 20 внуков и 48 правнуков, добавили в Минздраве.В прошлом году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетияНазвана самая полезная пищевая привычка долгожителейУченые назвали "рецепт" долголетия
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новости, долгожители, россия, чечня, общество, видео, семья, минздрав рф, социальный фонд россии
Старейшей жительнице России исполнился 121 год

Самая пожилая жительница России Яха Хашагова из Грозного отметила 121-й день рождения

18:25 10.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Грозного отметила 121-й день рождения. Именинницу посетила бригада медиков – с поздравлениями и для проверки здоровья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"В Чеченской Республике медики посетили долгожительницу Яху Хашагову, которой сегодня исполнился 121 год. Самая старшая женщина России родилась в 1905 году и сейчас проживает в Грозном", - говорится в сообщении.
Врачи поздравили долгожительницу с днем рождения, а также поинтересовались ее самочувствием, проверили состояние ее здоровья. Сейчас именинница чувствует себя хорошо, пребывает в праздничном настроении, отметили в пресс-службе.
По данным Социального фонда региона, у пенсионерки 20 внуков и 48 правнуков, добавили в Минздраве.
В прошлом году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
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НовостиДолгожителиРоссияЧечняОбществоВидеосемьяМинздрав РФСоциальный фонд России
 
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