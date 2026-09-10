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Старейшей жительнице России исполнился 121 год

Старейшей жительнице России исполнился 121 год - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Старейшей жительнице России исполнился 121 год

Старейшая жительница России Яха Хашагова из Грозного отметила 121-й день рождения. Именинницу посетила бригада медиков – с поздравлениями и для проверки... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T18:25

2026-09-10T18:25

2026-09-10T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Грозного отметила 121-й день рождения. Именинницу посетила бригада медиков – с поздравлениями и для проверки здоровья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.Врачи поздравили долгожительницу с днем рождения, а также поинтересовались ее самочувствием, проверили состояние ее здоровья. Сейчас именинница чувствует себя хорошо, пребывает в праздничном настроении, отметили в пресс-службе.По данным Социального фонда региона, у пенсионерки 20 внуков и 48 правнуков, добавили в Минздраве.В прошлом году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетияНазвана самая полезная пищевая привычка долгожителейУченые назвали "рецепт" долголетия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, долгожители, россия, чечня, общество, видео, семья, минздрав рф, социальный фонд россии