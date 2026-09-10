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Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
В Крыму 10 сентября сохраняются ограничения потребления электроэнергии из-за беспилотных атак ВСУ. Об этом предупреждают в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:40
2026-09-10T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 10 сентября сохраняются ограничения потребления электроэнергии из-за беспилотных атак ВСУ. Об этом предупреждают в компании "Крымэнерго". Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации.Принимаются все возможные меры для стабильной подачи света потребителям, работы ведутся круглосуточно, добавили в "Крымэнерго".9 сентября был уволен гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский. Министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину необходимо навести порядок на указанном предприятии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября

В Крыму 10 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии после атак ВСУ

08:40 10.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 10 сентября сохраняются ограничения потребления электроэнергии из-за беспилотных атак ВСУ. Об этом предупреждают в компании "Крымэнерго".

"По-прежнему сложная обстановка в энергорайонах, наиболее пострадавших от беспилотных атак ВСУ. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, применяются резервные схемы электроснабжения", - говорится в сообщении предприятия.

Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации.
Принимаются все возможные меры для стабильной подачи света потребителям, работы ведутся круглосуточно, добавили в "Крымэнерго".
9 сентября был уволен гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский. Министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину необходимо навести порядок на указанном предприятии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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