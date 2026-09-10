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Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
В Крыму 10 сентября сохраняются ограничения потребления электроэнергии из-за беспилотных атак ВСУ. Об этом предупреждают в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:40
2026-09-10T08:40
2026-09-10T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 10 сентября сохраняются ограничения потребления электроэнергии из-за беспилотных атак ВСУ. Об этом предупреждают в компании "Крымэнерго". Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации.Принимаются все возможные меры для стабильной подачи света потребителям, работы ведутся круглосуточно, добавили в "Крымэнерго".9 сентября был уволен гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский. Министру топлива и энергетики Крыма Владимиру Воронкину необходимо навести порядок на указанном предприятии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
В Крыму 10 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии после атак ВСУ