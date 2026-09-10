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Ситуация на Крымском мосту днем в четверг – очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Ситуация на Крымском мосту днем в четверг – очередь продолжает расти
Ситуация на Крымском мосту днем в четверг – очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Ситуация на Крымском мосту днем в четверг – очередь продолжает расти
120 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи днем в четверг. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T14:07
2026-09-10T14:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 120 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи днем в четверг. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.В 9 утра выезда из Крыма ожидали 50 авто, 11 утра очередь со стороны Керчи выросла почти в два раза, сообщалось ранее.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым
Ситуация на Крымском мосту днем в четверг – очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас - очередь выросла до 120 авто

14:07 10.09.2026 (обновлено: 14:11 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. 120 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи днем в четверг. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.
В 9 утра выезда из Крыма ожидали 50 авто, 11 утра очередь со стороны Керчи выросла почти в два раза, сообщалось ранее.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.

Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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