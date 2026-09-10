https://crimea.ria.ru/20260910/sily-pvo-sbili-dalnoboynuyu-raketu-neptun-i-1030-dronov-vsu--1159252476.html

Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ

Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ

Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:25

2026-09-10T12:25

2026-09-10T12:25

россия

пво

противокорабельная ракета "нептун"

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/30/1115353059_0:45:966:588_1920x0_80_0_0_1323e8a2567ae578c8234ab8a5695dfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новоси Крым:Над Крымом и Черным морем отработала ПВОСочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о терактеБеспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пво, противокорабельная ракета "нептун", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, министерство обороны рф