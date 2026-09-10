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Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:25
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новоси Крым:Над Крымом и Черным морем отработала ПВОСочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о терактеБеспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
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россия, пво, противокорабельная ракета "нептун", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ

12:25 10.09.2026
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины / Перейти в фотобанкИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1030 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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РоссияПВОПротивокорабельная ракета "Нептун"Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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