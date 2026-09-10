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Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:25
2026-09-10T12:25
2026-09-10T12:25
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противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новоси Крым:Над Крымом и Черным морем отработала ПВОСочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о терактеБеспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
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россия, пво, противокорабельная ракета "нептун", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ