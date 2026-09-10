https://crimea.ria.ru/20260910/shardone-i-nebbiolo-v-sevastopole-startoval-sbor-tekhnicheskogo-vinograda-1159273298.html

Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда

Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда

Севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды. Об этом сообщил в четверг губернатор... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T18:12

2026-09-10T18:12

2026-09-10T18:12

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

виноградники крыма

виноградники

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0a/1159273056_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1a2723d56f4f4cbdfd76a94fe36c043c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.Одним из первых, по его словам, к сбору и переработке приступило одно их хозяйств в районе села Верхнесадового. Предприятие планирует собрать около 120 тонн винограда с 30 гектаров. Первыми пошли сорта "Пино нуар" и "Шардоне". Всего же площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч находятся в плодоносящем возрасте.Уборка винограда в регионе продлится до конца октября в зависимости от погодных условий: часть урожая виноградари оставляют на лозе для производства сладких вин, пояснил глава региона. Кроме основных сортов, на виноградниках хозяйства высажены редкие для Севастополя, Крыма и России сорта неббиоло, барбера, санджовезе, которые уже показывают хороший урожай.В этом году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллионов рублей для компенсации затрат севастопольским компаниям на закладку виноградников, установку шпалер, уходные работы и модернизацию производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские винаКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, виноградники крыма, виноградники, михаил развожаев