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Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда
Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда
Севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды. Об этом сообщил в четверг губернатор... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T18:12
2026-09-10T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.Одним из первых, по его словам, к сбору и переработке приступило одно их хозяйств в районе села Верхнесадового. Предприятие планирует собрать около 120 тонн винограда с 30 гектаров. Первыми пошли сорта "Пино нуар" и "Шардоне". Всего же площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч находятся в плодоносящем возрасте.Уборка винограда в регионе продлится до конца октября в зависимости от погодных условий: часть урожая виноградари оставляют на лозе для производства сладких вин, пояснил глава региона. Кроме основных сортов, на виноградниках хозяйства высажены редкие для Севастополя, Крыма и России сорта неббиоло, барбера, санджовезе, которые уже показывают хороший урожай.В этом году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллионов рублей для компенсации затрат севастопольским компаниям на закладку виноградников, установку шпалер, уходные работы и модернизацию производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские винаКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
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Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда
Виноградари Севастополя начали сбор технического винограда – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.
"В этом году 35 предприятий планируют собрать 27 тысяч тонн. Крупные хозяйства используют современные комбайны, которые убирают до 15 гектаров в день", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Одним из первых, по его словам, к сбору и переработке приступило одно их хозяйств в районе села Верхнесадового. Предприятие планирует собрать около 120 тонн винограда с 30 гектаров. Первыми пошли сорта "Пино нуар" и "Шардоне". Всего же площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч находятся в плодоносящем возрасте.
"Благодаря господдержке в этом году виноградари Севастополя заложили 260 гектаров новых виноградников, купили сельхозтехнику и винодельческое оборудование, провели уходные работы на площади более 2 тысяч гектаров", – подчеркнул Развожаев.
Уборка винограда в регионе продлится до конца октября в зависимости от погодных условий: часть урожая виноградари оставляют на лозе для производства сладких вин, пояснил глава региона. Кроме основных сортов, на виноградниках хозяйства высажены редкие для Севастополя, Крыма и России сорта неббиоло, барбера, санджовезе, которые уже показывают хороший урожай.
В этом году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллионов рублей
для компенсации затрат севастопольским компаниям на закладку виноградников, установку шпалер, уходные работы и модернизацию производства.
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