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СФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготников

СФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготников - РИА Новости Крым, 10.09.2026

СФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготников

С начала года Отделение Социального фонда России по Республике Крым направило около 1 млн рублей работодателям за найм отдельных категорий граждан. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T17:48

2026-09-10T17:48

2026-09-10T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С начала года Отделение Социального фонда России по Республике Крым направило около 1 млн рублей работодателям за найм отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.Новую работу в рамках нацпроекта "Кадры" получили 11 жителей республики.В СФР отметили, что правом на поддержку могут воспользоваться юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. У работодателя не должно быть долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. Зарплата у трудоустроенного льготника должна составлять не ниже 1,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)."Размер субсидии составляет три МРОТ или — в случае трудоустройства граждан с инвалидностью — шесть МРОТ, то есть 81,3 или 162,6 тысяч рублей", - пояснили в Соцфонде.Помимо выплат работодателям компенсируются суммы страховых взносов, уплаченные в государственные внебюджетные фонды.Ранее сообщалось, что более 700 человек нашли работу благодаря субсидиям Отделения Социального Фонда России в Крыму. На соответствующие цели работодателям Крыма было перечислено более 48,5 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизмВ Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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