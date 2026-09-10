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СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке - РИА Новости Крым, 10.09.2026
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке
Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:44
2026-09-10T12:44
2026-09-10T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства. Речь идет о складе в селе Милая под Киевом, где в конце августа после взрыва произошла детонация снарядов. Тогда пожар сжег порядка 200 частных и 14 многоэтажных домов, а также другие объекты инфраструктуры. Чиновника обвиняют в служебной халатности в условиях военного положения. Он арестован, но может быть выпущен под залог. В Минобороны РФ 28 августа сообщали, что в Милой поражен склад компании Fire Point с комплектующими и со стартовыми ускорителями для БПЛА большой дальности FP-1/FP-2. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, киевская область, киев, в мире, сбу (служба безопасности украины), новости
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке
Госбюро расследований Украины обвинило СБУ в размещении складов с ракетами у жилых домов