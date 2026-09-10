https://crimea.ria.ru/20260910/sbu-razmeschaet-sklady-so-snaryadami-dlya-raket-v-zhiloy-zastroyke-1159255296.html

СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке

СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке - РИА Новости Крым, 10.09.2026

СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке

Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:44

2026-09-10T12:44

2026-09-10T12:44

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства. Речь идет о складе в селе Милая под Киевом, где в конце августа после взрыва произошла детонация снарядов. Тогда пожар сжег порядка 200 частных и 14 многоэтажных домов, а также другие объекты инфраструктуры. Чиновника обвиняют в служебной халатности в условиях военного положения. Он арестован, но может быть выпущен под залог. В Минобороны РФ 28 августа сообщали, что в Милой поражен склад компании Fire Point с комплектующими и со стартовыми ускорителями для БПЛА большой дальности FP-1/FP-2. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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