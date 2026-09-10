Рейтинг@Mail.ru
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260910/sbu-razmeschaet-sklady-so-snaryadami-dlya-raket-v-zhiloy-zastroyke-1159255296.html
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке - РИА Новости Крым, 10.09.2026
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке
Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:44
2026-09-10T12:44
украина
киевская область
киев
в мире
сбу (служба безопасности украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157250427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3917fdf3565e67c44e3522fe9a4675f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства. Речь идет о складе в селе Милая под Киевом, где в конце августа после взрыва произошла детонация снарядов. Тогда пожар сжег порядка 200 частных и 14 многоэтажных домов, а также другие объекты инфраструктуры. Чиновника обвиняют в служебной халатности в условиях военного положения. Он арестован, но может быть выпущен под залог. В Минобороны РФ 28 августа сообщали, что в Милой поражен склад компании Fire Point с комплектующими и со стартовыми ускорителями для БПЛА большой дальности FP-1/FP-2. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260828/vs-rf-porazili-proizvodstvo-khimveschestv-dlya-raket-flamingo-1158904236.html
украина
киевская область
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157250427_90:0:1050:720_1920x0_80_0_0_3e84c04763fd60ca5ee2ceda0fcdf019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киевская область, киев, в мире, сбу (служба безопасности украины), новости
СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке

Госбюро расследований Украины обвинило СБУ в размещении складов с ракетами у жилых домов

12:44 10.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Государственное бюро расследований Украины обвинило руководителя одного из подразделений СБУ в размещении склада боеприпасов в густонаселенном жилом массиве. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
Речь идет о складе в селе Милая под Киевом, где в конце августа после взрыва произошла детонация снарядов. Тогда пожар сжег порядка 200 частных и 14 многоэтажных домов, а также другие объекты инфраструктуры.
"Установлено, что при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища не приняты все меры контроля безопасности хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, склад был незаконно размещен вблизи жилой застройки", - отмечается в сообщении.
Чиновника обвиняют в служебной халатности в условиях военного положения. Он арестован, но может быть выпущен под залог.
В Минобороны РФ 28 августа сообщали, что в Милой поражен склад компании Fire Point с комплектующими и со стартовыми ускорителями для БПЛА большой дальности FP-1/FP-2.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчета БПЛА Сокол группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
28 августа, 18:34
ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"
 
УкраинаКиевская областьКиевВ миреСБУ (Служба безопасности Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:44СБУ размещает склады со снарядами для ракет в жилой застройке
12:37В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублей
12:25Силы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
12:13Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте
12:05Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области
11:59Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидирован
11:51Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки
11:38Европа требует от Киева женской мобилизации
11:32Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"
11:27"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы
11:17Памятную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова открыли в Симферополе
11:04Крымский мост сейчас: обстановка на 11 утра
11:00Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян
10:45Стуббу не хватит смелости признать российский статус Крыма - финский военкор
10:24Украинец пытался провести в Молдавию дрон со взрывчаткой
10:04Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
09:58Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
09:41На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
09:33На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
Лента новостейМолния