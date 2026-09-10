https://crimea.ria.ru/20260910/rossiyskie-voyska-nastupayut-osvobozhdena-zarubinka-v-kharkovskoy-oblasti-1159251652.html

Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области

Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области

Армия России решительными действиями освободила населенный пункт Зарубинка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:05

2026-09-10T12:05

2026-09-10T12:06

россия

харьковская область

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Армия России решительными действиями освободила населенный пункт Зарубинка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260909/novosti-svo-kiev-teryaet-soldat-tysyachami-1159220751.html

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харьковская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина