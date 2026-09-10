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Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области
Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области
Армия России решительными действиями освободила населенный пункт Зарубинка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:05
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Армия России решительными действиями освободила населенный пункт Зарубинка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина
Российские войска наступают: освобождена Зарубинка в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили Зарубинку в Харьковской области - Минобороны

12:05 10.09.2026 (обновлено: 12:06 10.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Армия России решительными действиями освободила населенный пункт Зарубинка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области", - говорится в сообщении.

Накануне подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области.
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