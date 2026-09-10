https://crimea.ria.ru/20260910/rossiyskie-desantniki-unichtozhili-ukreprayon-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1159247734.html

Российские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Российские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Российские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T21:54

2026-09-10T21:54

2026-09-10T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе ведения воздушной разведки бойцы обнаружили опорный пункт врага, оборудованный в лесополосе. Одновременно разведчики зафиксировали передвижение пехоты ВСУ, которая выдвигалась к линии боевого соприкосновения для проведения ротации.После получения координат цели расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, произвел наведение и открыл огонь. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами с корректировкой цели, которые обеспечили максимальное огневое поражение укрытий с личным составом противника и их уничтожение.В ведомстве добавили, что боевая работа артиллеристов-десантников Костромского полка отличается высокой интенсивностью и результативностью.Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономИз охранника в дроноводы – история бойца СВО из КрымаСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, видео, видео