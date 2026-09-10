https://crimea.ria.ru/20260910/rossiya-prodolzhit-bit-po-sudam-s-oruzhiem-dlya-vsu-v-chernom-more--kreml-1159263099.html
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль
Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T14:43
2026-09-10T14:43
2026-09-10T14:44
дмитрий песков
россия
черное море
турция
всу (вооруженные силы украины)
корабль
судоходство
безопасность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110484/63/1104846303_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_e7e6f40500fec9a8dac8d288ae9e5378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что удары по судам с вооружением для украинских боевиков не могут негативно отразиться на отношениях России и Турции.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы и нереальны. Также Сергей Лавров отмечал, что Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответитьна любые внешние и внутренние угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
черное море
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110484/63/1104846303_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_8dfd0ade8f811ae68ee7c193152e3a89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, черное море, турция, всу (вооруженные силы украины), корабль, судоходство, безопасность, новости, политика, внешняя политика
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль
Россия продолжит наносить удары по кораблям с оружием для ВСУ в Черном море - Песков
14:43 10.09.2026 (обновлено: 14:44 10.09.2026)