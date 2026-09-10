https://crimea.ria.ru/20260910/rossiya-prodolzhit-bit-po-sudam-s-oruzhiem-dlya-vsu-v-chernom-more--kreml-1159263099.html

Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль

Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль

Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T14:43

2026-09-10T14:43

2026-09-10T14:44

дмитрий песков

россия

черное море

турция

всу (вооруженные силы украины)

корабль

судоходство

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что удары по судам с вооружением для украинских боевиков не могут негативно отразиться на отношениях России и Турции.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы и нереальны. Также Сергей Лавров отмечал, что Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответитьна любые внешние и внутренние угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, черное море, турция, всу (вооруженные силы украины), корабль, судоходство, безопасность, новости, политика, внешняя политика