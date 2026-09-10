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Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль
Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T14:43
2026-09-10T14:44
дмитрий песков
россия
черное море
турция
всу (вооруженные силы украины)
корабль
судоходство
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что удары по судам с вооружением для украинских боевиков не могут негативно отразиться на отношениях России и Турции.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы и нереальны. Также Сергей Лавров отмечал, что Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответитьна любые внешние и внутренние угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, россия, черное море, турция, всу (вооруженные силы украины), корабль, судоходство, безопасность, новости, политика, внешняя политика
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль

Россия продолжит наносить удары по кораблям с оружием для ВСУ в Черном море - Песков

14:43 10.09.2026 (обновлено: 14:44 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше", - цитирует Пескова РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что удары по судам с вооружением для украинских боевиков не могут негативно отразиться на отношениях России и Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы и нереальны. Также Сергей Лавров отмечал, что Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответитьна любые внешние и внутренние угрозы.
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Дмитрий ПесковРоссияЧерное мореТурцияВСУ (Вооруженные силы Украины)КорабльСудоходствоБезопасностьНовостиПолитикаВнешняя политика
 
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