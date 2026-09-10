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Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если Республиканская партия получит... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T06:22
2026-09-10T06:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если Республиканская партия получит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре. И "ад" в случае проигрыша своей партии. Об этом пишет РИА Новости.Он заверил, что в случае победы демократов Штаты станут "коммунистической страной" и всех ждет "ад".В США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан. Обещание Трампа в случае реализации обойдется ему более чем в 1,3 триллиона долларов.Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в 2026 году зафиксирован дефицит в размере двух триллионов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них определится новый состав палаты представителей, а также судьба 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируются республиканцами, однако, согласно данным соцопросов, на предстоящих выборах американцы намерены отдать предпочтение демократам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сша, дональд трамп, в мире, выборы, политика, новости
Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
Трамп пообещал американцам по пять тысяч долларов за победу республиканцев на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если Республиканская партия получит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре. И "ад" в случае проигрыша своей партии. Об этом пишет РИА Новости.
"Если республиканцы победят на выборах и в палату представителей, и в сенат США — в обе палаты…, я выплачу дивиденды в размере пяти тысяч долларов каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки", — заявил глава Белого дома на предвыборном съезде Республиканской партии в Техасе.
Он заверил, что в случае победы демократов Штаты станут "коммунистической страной" и всех ждет "ад".
"Если мы проиграем, вы потеряете свою границу, потеряете налоговые льготы, потеряете безопасность, потеряете свое благосостояние... Вы будете проходить через ад — так же, как всего два года назад. Мы прошли через ад. Над нами смеялся весь мир", – сказал Трамп.
В США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан. Обещание Трампа в случае реализации обойдется ему более чем в 1,3 триллиона долларов.
Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в 2026 году зафиксирован дефицит в размере двух триллионов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них определится новый состав палаты представителей, а также судьба 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируются республиканцами, однако, согласно данным соцопросов, на предстоящих выборах американцы намерены отдать предпочтение демократам.
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