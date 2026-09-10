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Порт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на Украине
Порт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Порт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на Украине
Армия России продолжает наносить групповые удары по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T19:39
2026-09-10T19:39
2026-09-10T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить групповые удары по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ."Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов в порту "Черноморск" поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам с военными грузами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по КиевуУдары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыВ Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами
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РИА Новости Крым
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новости, украина, удары по украине, одесса, одесская область, сухогруз, новости сво, армия и флот
Порт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на Украине
В порту "Черноморск" разбит сухогруз-доставщик военных грузов для ВСУ – Минобороны
19:39 10.09.2026 (обновлено: 19:41 10.09.2026)