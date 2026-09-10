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Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки
Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки
С марта 2027 года крупнейшие цифровые маркетплейсы начнут проверять наличие у продавцов сведений об исключительных правах через единый реестр. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T11:51
2026-09-10T11:51
маркетплейс
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С марта 2027 года крупнейшие цифровые маркетплейсы начнут проверять наличие у продавцов сведений об исключительных правах через единый реестр. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.В ходе беседы Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках."Нужно оперативно реагировать, в том числе предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов наших граждан. Здесь просьба держать эти вопросы на личном контроле", - поручил Мишустин.С 1 апреля крупнейшие цифровые маркетплейсы получили доступ к реестрам Роспатента. В рамках закона о платформенной экономике разработан механизм проверки карточек товаров на соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе."Роспатент разработал механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов.Кроме того, Роспатент планирует интегрировать свои информационные ресурсы с государственными информационными системами.Ранее генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых выразил мнение, что маркетплейсы в России займут около 80% всего рынка уже в 2028 году, способствовать этому будет развитие нишевых онлайн-площадок и внедрение искусственного интеллекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииWildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что
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маркетплейс, новости, россия, михаил мишустин
Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки

Роспатент разработал механизм проверки подлинности товаров на маркетплейсах

11:51 10.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С марта 2027 года крупнейшие цифровые маркетплейсы начнут проверять наличие у продавцов сведений об исключительных правах через единый реестр. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
"С 1 марта 2027 года цифровые платформы начнут в автоматическом режиме проверять продавцов и товары на наличие сведений об исключительных правах, лицензионных соглашениях и товарных знаках через единый реестр", - приводит слова Зубова пресс-служба правительства.
В ходе беседы Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках.
"Нужно оперативно реагировать, в том числе предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов наших граждан. Здесь просьба держать эти вопросы на личном контроле", - поручил Мишустин.
С 1 апреля крупнейшие цифровые маркетплейсы получили доступ к реестрам Роспатента. В рамках закона о платформенной экономике разработан механизм проверки карточек товаров на соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе.
"Роспатент разработал механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов.
Кроме того, Роспатент планирует интегрировать свои информационные ресурсы с государственными информационными системами.
Ранее генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых выразил мнение, что маркетплейсы в России займут около 80% всего рынка уже в 2028 году, способствовать этому будет развитие нишевых онлайн-площадок и внедрение искусственного интеллекта.
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