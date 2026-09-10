https://crimea.ria.ru/20260910/podlinnost-tovarov-na-marketpleysakh-v-rossii-razrabotali-mekhanizm-proverki-1159250311.html

Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки

Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки

С марта 2027 года крупнейшие цифровые маркетплейсы начнут проверять наличие у продавцов сведений об исключительных правах через единый реестр. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T11:51

2026-09-10T11:51

2026-09-10T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С марта 2027 года крупнейшие цифровые маркетплейсы начнут проверять наличие у продавцов сведений об исключительных правах через единый реестр. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.В ходе беседы Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках."Нужно оперативно реагировать, в том числе предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов наших граждан. Здесь просьба держать эти вопросы на личном контроле", - поручил Мишустин.С 1 апреля крупнейшие цифровые маркетплейсы получили доступ к реестрам Роспатента. В рамках закона о платформенной экономике разработан механизм проверки карточек товаров на соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе."Роспатент разработал механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов.Кроме того, Роспатент планирует интегрировать свои информационные ресурсы с государственными информационными системами.Ранее генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых выразил мнение, что маркетплейсы в России займут около 80% всего рынка уже в 2028 году, способствовать этому будет развитие нишевых онлайн-площадок и внедрение искусственного интеллекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииWildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркетплейс, новости, россия, михаил мишустин