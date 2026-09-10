https://crimea.ria.ru/20260910/pod-lavinoy-v-gorakh-kbr-naydeno-telo-15-go-alpinista-1159275817.html

Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста

Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста

Тело еще одного альпиниста найдено на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших теперь составляет 15. Об этом со... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T19:31

2026-09-10T19:31

2026-09-10T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Тело еще одного альпиниста найдено на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших теперь составляет 15. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста.Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии в воскресенье. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад

https://crimea.ria.ru/20260908/chast-pogibshikh-iz-za-laviny-v-kbr-alpinistov-rabotali-v-rosgvardii-1159202930.html

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новости, альпинизм, кавказ, происшествия, лавина