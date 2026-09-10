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Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста
Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста
Тело еще одного альпиниста найдено на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших теперь составляет 15. Об этом со... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T19:31
2026-09-10T19:31
новости
альпинизм
кавказ
происшествия
лавина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Тело еще одного альпиниста найдено на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших теперь составляет 15. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста.Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии в воскресенье. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
https://crimea.ria.ru/20260908/chast-pogibshikh-iz-za-laviny-v-kbr-alpinistov-rabotali-v-rosgvardii-1159202930.html
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новости, альпинизм, кавказ, происшествия, лавина
Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста

Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 15

19:31 10.09.2026
 
© РИА НовостиЛавина
Лавина - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Тело еще одного альпиниста найдено на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших теперь составляет 15. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.
"Сегодня под лавиной в ущелье Безенги обнаружили тело еще одного погибшего, всего на данный момент найдено 15 тел", - говорится в сообщении.
В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста.
Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии в воскресенье. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете.
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НовостиАльпинизмКавказПроисшествияЛавина
 
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Заголовок открываемого материала
19:39Порт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на Украине
19:31Под лавиной в горах КБР найдено тело 15-го альпиниста
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