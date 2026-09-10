Памятную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова открыли в Симферополе
В Симферополе открыли памятную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУстановка и открытие мемориальной доски к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе открыли памятную доску к 90-летию со дня рождения экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУстановка и открытие мемориальной доски к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Установка и открытие мемориальной доски к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова в Симферополе
Как подчеркнул на мероприятии зампредседателя Совмина республики – постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, Лужков многое сделал для полуострова.
"Я хорошо знал его трепетное, абсолютно глубочайшее и теплое отношение к Крыму. Он считал его связующим звеном, которое вернет нам единство русского народа. Потому что он считал, что у нас единый народ", – отметил он.
По словам Мурадова, Лужков неоднократно бывал в Крыму, помогал развивать Черноморский флот, работал со всеми первыми руководителями республики и тесно сотрудничал с Русской общиной Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУстановка и открытие мемориальной доски к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Установка и открытие мемориальной доски к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова в Симферополе
Сегодня в 12:00 в пресс-центре РИА Новости Крым пройдет презентация монографии "Крым и Юрий Лужков".
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