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Памятную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова открыли в Симферополе

Памятную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова открыли в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Памятную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова открыли в Симферополе

В Симферополе открыли памятную доску к 90-летию со дня рождения экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T11:17

2026-09-10T11:17

2026-09-10T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе открыли памятную доску к 90-летию со дня рождения экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как подчеркнул на мероприятии зампредседателя Совмина республики – постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, Лужков многое сделал для полуострова.По словам Мурадова, Лужков неоднократно бывал в Крыму, помогал развивать Черноморский флот, работал со всеми первыми руководителями республики и тесно сотрудничал с Русской общиной Крыма. Сегодня в 12:00 в пресс-центре РИА Новости Крым пройдет презентация монографии "Крым и Юрий Лужков".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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