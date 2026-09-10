Отопительный сезон в Херсонской области - власти оценили готовность
Херсонская область на 88% готова к отопительному сезону – власти
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСтроительство новой котельной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Сергей Козупица, сообщает сетевое издание "Таврия".
"Еще месяц назад она (готовность к отопительному сезону – ред.) составляла 72%. То есть мы сделали необходимый рывок, чтобы подготовить объекты к зиме. <…> Инженерные сети в сфере водоснабжения и водоотведения готовы практически на 100%", — сказал министр в эфире программы на "Радио Таврия".
Из 105 школ подготовлены 85, из 95 детских садов — 84. В сфере здравоохранения готовы 169 из 247 объектов, в сфере культуры — 174 из 214. Кроме того, к зиме подготовлены 14 из 17 спортивных объектов регионального значения.
В области насчитывается 403 котельные, из них к запуску готовы 332, или 82%. Ремонт аварийного оборудования продолжается на нескольких объектах. Все необходимые работы завершат к началу отопительного периода, заверил министр.
"Мы достигнем полной готовности к началу отопительного периода. Здесь мы рисков не видим", — подчеркнул он, добавив, что ремонтные работы завершат силами региональных организаций и аварийных бригад регионов-шефов.
Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана.
Также модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.
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