https://crimea.ria.ru/20260910/otopitelnyy-sezon-v-khersonskoy-oblasti---vlasti-otsenili-gotovnost-1159275997.html

Отопительный сезон в Херсонской области - власти оценили готовность

Отопительный сезон в Херсонской области - власти оценили готовность - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Отопительный сезон в Херсонской области - власти оценили готовность

Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Сергей Козупица, сообщает РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T19:51

2026-09-10T19:51

2026-09-10T19:51

херсонская область

отопление

отопительный сезон

новые регионы россии

новости

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Сергей Козупица, сообщает сетевое издание "Таврия".Из 105 школ подготовлены 85, из 95 детских садов — 84. В сфере здравоохранения готовы 169 из 247 объектов, в сфере культуры — 174 из 214. Кроме того, к зиме подготовлены 14 из 17 спортивных объектов регионального значения.В области насчитывается 403 котельные, из них к запуску готовы 332, или 82%. Ремонт аварийного оборудования продолжается на нескольких объектах. Все необходимые работы завершат к началу отопительного периода, заверил министр.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана.Также модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямКрым готовится к отопительному сезону: почем угольВ городах Крыма капитально отремонтируют теплосети

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, отопление, отопительный сезон, новые регионы россии, новости, жкх